Няма съмнение, че не просто сме на прага, а вече сме в ерата на изкуствения интелект, каза министър Красимир Вълчев

Няма съмнение, че не просто сме на прага, а вече сме в ерата на изкуствения интелект. Той ще промени всички сфери и всички професии, заяви министърът на образованието и науката Красимир Вълчев в отговор на въпрос на народния представител Христина Георгиева от ПП ГЕРБ–СДС по време на заседание на Комисията по образование и наука в Народно събрание.

Въпросът на депутатката засегна темата за изкуствения интелект и неговото използване в образователната система. Министърът подчерта необходимостта децата да бъдат подготвени за тази ера и обобщи три ключови аспекта: „учене за изкуствения интелект“, „учене чрез изкуствения интелект“ и необходимостта от развиване на умения в тази сфера.

По отношение на ученето за използване на изкуствения интелект, Вълчев посочи допълване на учебните програми по информатика и други предмети, както и създаване на постоянен формат за актуализиране на програмите на всеки две години, без да се разчита на задължителни учебници. „В момента се правят нови програми за професионална подготовка, които също ще отразяват последните развития в сферата на изкуствения интелект“, каза той.

За „учене чрез изкуствения интелект“ министърът посочи одобрения проект за дигитална трансформация на училищното образование, който ще включва AI модули за идентифициране на дефицити и персонализирано обучение. Той подчерта необходимостта от собствен специализиран модел, разработен от български институти при спазване на регламента за личните данни.

„Обучението трябва да бъде балансирано и предпазливо насочено към изграждането на умения, а не към ерозията на уменията“, каза Вълчев, като отбеляза рисковете от ИИ. Той цитира проучвания, показващи, че ползването на готови резултати от AI намалява мозъчната активност и води до трудности при запомняне на нов материал при учениците. Като решение предложи методи като обърната класна стая, при която учениците обработват материала вкъщи, а в клас го обсъждат.

В заключение министърът подчерта, че базовите умения от общообразователните дисциплини стават още по-важни: „Много често казвам, че изкуственият интелект е множител на умения. Но тъй като единият множител е изкуственият интелект, другият множител е естественият интелект – т.е. какви умения сме формирали у учениците“, каза още Вълчев.

Депутатката Христина Георгиева обърна внимание на факта, че учениците днес използват дигиталната среда основно чрез социални платформи, а не чрез образователни инструменти. Тя попита дали изкуственият интелект може да замести ролята на социалните мрежи.

Министърът отговори, че AI ще увеличи производителността, но въпросът е за какво децата ще използват освободеното време. Той посочи доклад на ОИСР, според който българските ученици са на второ място по време, прекарано в социални мрежи, но с най-малък процент за образователни цели, и подчерта нуждата от ограничения в училище и ролята на родителите.