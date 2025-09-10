Съществува програма за новоназначените директори на образователни институции, и ще бъде създадена мрежа от директори наставници, каза Красимир Вълчев

Подготвили сме програма за новоназначените директори на образователни институции и нейната реализация ще започне от следващата седмица. Няма да се утвърждава от Министерския съвет (МС) тази програма, за да не губим време. Националните програми за предучилищното и училищното образование се утвърждават от МС, а в този случай юридически това не е необходимо и ще спестим време. Това каза министърът на образованието и науката Красимир Вълчев на днешното заседание на Комисията по образованието и науката в Народното събрание в отговор на актуален въпрос от народния представител Мариана Бояджиева от парламентарната група на "БСП - Обединена левица".

Целта на тази програма е да подкрепим новоназначените директори, да им дадем увереност, за да нямат трудности в управлението на образователните институции. Това е добра практика, която я има и в нашата система, и в други образователни системи. Ще използваме опита на най-добрите директори и ще направим мрежа от директори наставници по предложение на Регионалните управления на образованието. Те ще подбират тези директори и идеята е програмата да продължи през цялата учебна година, ако е необходимо и до края на следващата календарна година, или до края на 2026 г., обясни министър Вълчев.

Той съобщи, че отделно от това Националният център за квалификация на педагогическите специалисти и Регионалните управления на образованието организират квалификации и подкрепа на новоназначените директори.

Татяна Султанова от парламентарната група на "Продължаваме промяната - Демократична България" също отправи въпрос към образователния министър за конкурсите за училищни директори.

Общо 442 конкурса за директори на образователни институции бяха обявени, за 80 училища нямаше кандидати, за 360 - имаше. Бяха избрани 280 директори на училища. Има жалби, но всяка от тях се разглежда, каза министър Красимир Вълчев.

БТА припомня, че директори на 280 образователни институции бяха избрани при организираните на два етапа конкурси. През юли бяха започнати общо 442 изборни процедури за държавни и общински училища, както и за центрове за специална образователна подкрепа (ЦСОП), за центрове за подкрепа на личностното развитие (ЦПЛР), за Регионални центрове за подкрепа на процеса на приобщаващото образование (РЦПППО) и за Държавния логопедичен център, съобщи през август пресцентърът на Министерството на образованието и науката.