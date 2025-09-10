Подробно търсене

Кореспондент на БТА във Враца Лиляна Рашкова
Изложби, временни експозиции, информационни кътове подготвят от Регионалния исторически музей във Враца
Зала „Рогозенско съкровище“ в РИМ-Враца. Снимка: Любомира Филипова/БТА, архив
Враца,  
10.09.2025 11:21
Изложби, временни експозиции, информационни кътове, мобилни изложби подготвят от Регионалния исторически музей (РИМ) във Враца през месец септември. В бюлетина, публикуван в сайта на ведомството, е посочено, че през този месец ще бъдат отбелязани 130 г. от рождението на акад. Георги Цанев, както и 130 г. от рождението на Савка Тошева. Ще бъде открита изложба на художничката Румяна Йотова.

На 29 септември, във фоайето на Възнесенското училище към Етнографско-възрожденски комплекс „Св. Софроний Врачански“ ще бъде подредена камерна изложба на Ванюш Предовски на тема „Забавни шаржове от природни материали“. В края на месеца уредникът от отдел „История на България XV – XIX век“ Нели Стоянова ще представи временна експозиция „Те са живели преди нас“, включваща предмети от бита на възрожденските българи, съхранени във фонда на РИМ.

В село Чирен ще бъде подредена мобилната изложба „Свила свети като слънце“ по повод второто издание на фестивала „Тумба – лумба, ихаха“, провеждан в края на месеца. Мобилната изложба „Престилчена феерия“ гостува в село Караш преди дни, когато се отбелязаха 130 години от създаването на местното читалище.  

По повод предстоящият национален празник - 22 септември, уредникът от отдел „Нова история“ Валентина Любомирова ще подреди информационен кът в Ботева зала, се посочва още в бюлетина на РИМ – Враца. 

През месец септември ще продължат редовните археологически проучвания на „Селище и обреден център от ранния неолит Оходен – Валога“ с ръководител Георги Ганецовски. В процес на разкриване е поредната вкопана археологическа структура с жилищно и стопанско предназначение, датираща към началото на 6-то хилядолетие преди Христа, се посочва още в бюлетина.

За двата летни месеца юли и август над 2000 български граждани и над сто и петдесет чужденци са посетили РИМ – Враца, съобщават оттам. Над петстотин души са участвали в мероприятията на музея, които бяха организирани през лятото. Общо 47 беседи са изнесени от музейните работници в рамките на летния период.

