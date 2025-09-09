Подробно търсене

Кино на открито предлага Международният младежки център в Стара Загора

Кореспондент на БТА в Стара Загора Павлина Дудева
Кино на открито предлага Международният младежки център в Стара Загора
Кино на открито предлага Международният младежки център в Стара Загора
Снимка: организатори
Стара Загора,  
09.09.2025 16:43
 (БТА)

Дни преди първия учебен ден Международният младежки център (ММЦ) в Стара Загора организира лятно кино под звездите. Това съобщават на официалната Фейсбук страница на ММЦ. Младежите и всички жители на града ще мога да се насладят тази вечер на прожекция на един от най-обичаните български филми „Вчера“ на режисьора Иван Андонов в парк „Артилерийски“, уточниха за БТА организаторите. 

И приканиха „грабвайте доброто настроение и се подгответе за приятна вечер с кино под открито небе и в чудесна компания!“

БТА припомня, че ММЦ организира филмови прожекции на открито в Стара Загора и през юли.

/ВБ/

Списание ЛИК

Потвърждение

Моля потвърдете купуването на избраната новина

Към 17:13 на 09.09.2025 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация