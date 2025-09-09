Кино на открито предлага Международният младежки център в Стара Загора

Дни преди първия учебен ден Международният младежки център (ММЦ) в Стара Загора организира лятно кино под звездите. Това съобщават на официалната Фейсбук страница на ММЦ. Младежите и всички жители на града ще мога да се насладят тази вечер на прожекция на един от най-обичаните български филми „Вчера“ на режисьора Иван Андонов в парк „Артилерийски“, уточниха за БТА организаторите.

И приканиха „грабвайте доброто настроение и се подгответе за приятна вечер с кино под открито небе и в чудесна компания!“

БТА припомня, че ММЦ организира филмови прожекции на открито в Стара Загора и през юли.