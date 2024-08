Рапърът Еминем оглавява британската класация за албуми

Рапърът Еминем е начело на британската класация за албуми с The Death of Slim Shady (Coup de Grace) за трета последователна седмица, съобщи на сайта си официалната компания, която следи продажбите и съставя чартовете.

The Death of Slim Shady (Coup de Grace) е дванадесетият студиен албум в кариерата на американския рапър. Той излезе на 12 юли, като за момента се продава само онлайн.

Второто място в британското подреждане за албуми е за Тейлър Суифт с продукцията The Tortured Poets Department. В началото на месец май започна европейската част от световното турне Eras на певицата. В събота Суифт се качи на сцената във Варшава, а между 8 и 10 август е във Виена. Британските фенове на изпълнителката ще могат да я видят между 15 и 20 август, когато има планирани концерти на стадион “Уембли” в Лондон.

Третата позиция е за британската певица Чарли Екс Си Екс и албумът й Brat. Те е сред номинираните за музикалната награда "Мъркюри”.

В челната петица място намира американската изпълнителка Чапъл Роун с продукцията си The Rise and Fall of a Midwest Princess. Били Айлиш е пета в британската класация за албуми с Hit me hard and soft.

Американската певица Сабрина Карпентър с хита си Please Please Please e на върха на британската класация за сингли. Чапъл Роун е на второто място в чарта с Good Luck Babe. Третата позиция е за Били Айлиш с Birds of a Feather.