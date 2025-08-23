Движението при км 35 на път II-19 Симитли – Банско се осъществява двупосочно в една лента поради катастрофа

Движението при км 35 на път II-19 Симитли – Банско се осъществява двупосочно в една лента поради пътно транспортно произшествие (ПТП), съобщиха от пресцентъра на Агенция "Пътна инфраструктура" (АПИ). Шофьорите трябва да се движат с повишено внимание и съобразена скорост. Трафикът се регулира от "Пътна полиция".

Вчера вечерта водач на 19 години загина при пътен инцидент между селата Яворница и Ключ. По първоначална информация лек автомобил се е ударил в дърво и се е преобърнал, като на място е загинал 19-годишният водач. Временно беше ограничено движението в една лента на автомагистрала ,,Струма" при км 68 посока Кулата.

В началото на този месец един човек загина при катастрофа между лек и тежкотоварен автомобил по път II-19 Симитли-Разлог в района на Разлог.