Били Кристъл, Бари Гиб, Куин Латифа, Рене Флеминг и Дион Уоруик получиха награди на центъра "Кенеди"

Били Кристъл, Бари Гиб, Куин Латифа, Рене Флеминг и Дион Уоруик - петимата тазгодишни носители на отличието на центъра за изпълнителски изкуства "Кенеди", бяха почетени на звездно събитие за кариерните си постижения, съобщиха световните осведомителни агенции.

Всеки от петимата получи индивидуални почести, които обикновено се пазят в тайна от отличените.

Преди събитието президентът Джо Байдън приветства почетните гости в Белия дом, казвайки, че сценичните изкуства "отразяват това, което сме като американци и като човешки същества".

Байдън представи тазгодишните избраници с набор от блестящи суперлативи за работата им. По думите му петимата са допринесли за оформянето на начина, по който хората виждат себе си, как гледат един друг и как възприемат своя свят.

След това Джо Байдън и първата дама Джил Байдън се отправиха към центъра "Кенеди", за да присъстват на тържествата.

Церемонията започна с отличената през 2017 г. Глория Естефан, която поведе трупа от танцьори, докато изпълняваше мегахита си "Get On Your Feet".

При обявяването на наградените по-рано тази година президентката на центъра "Кенеди" Дебора Рътър ги нарече "изключителна смесица от личности, които са предефинирали своите форми на изкуство".

Седемдесет и пет годишният Били Кристъл придобива национална известност през 70-те години на миналия век с ролята на Джоди Далас в ситкома "Сапун" - един от първите персонажи с явна хомосексуална ориентация, показани по американската телевизия. Кристъл е известен и с краткото си, но запомнящо се участие в популярното предаване "На живо в събота вечер", както и с ролите си във филми като "Когато Хари срещна Сали", "Принцесата булка", "Хвърли мама от влака", "Анализирай това", "Анализирай онова".

Кристъл, който през 2007 г. получи наградата за постижения в комедията "Марк Твен" на центъра "Кенеди", се присъедини към елитна група носители и на двете отличия - Дейвид Летърман, Стив Мартин, Лорн Майкълс, Лили Томлин, Карол Бърнет и Нийл Саймън.

На червения килим преди събитието филмовият режисьор Роб Райнър, предоставил на Били Кристъл множество емблематични роли, подхвърли шега по адрес на актьора. По-късно Райнър говори на церемонията за постиженията на Кристъл. Почит към него отдадоха също звезди като Мег Райън, Упи Голдбърг, Робърт де Ниро.

Лин-Мануел Миранда, носител на отличието през 2018 г., изпълни оригинална песен в чест на Били Кристъл.

Осемдесет и две годишната Дион Уоруик става известна през 60-те години на миналия век като муза на звездното дуо автори на песни Бърт Бакарак и Хал Дейвид. Певицата сподели, че гордостта й от получаването на наградата ще бъде примесена с "мъничко тъга, защото Бърт и Хал няма да бъдат там". Бакарак почина през февруари тази година, а Дейвид - през 2012 г.

Дискографията на Уоруик включва поредица от хитове през няколко десетилетия, сред които "I Say a Little Prayer", "I'll Never Love This Way Again" и "That's What Friends Are For".

Сред знаменитостите, които отдадоха почит към Дион Уоруик, бяха Деби Алън, Синтия Ериво и Гладис Найт, която изпълни емблематичния хит на певицата "I Say a Little Prayer".

Шестдесет и четири годишното сопрано Рене Флеминг е сред най-изтъкнатите оперни певици на своето поколение и има редица отличия, сред които Национален медал за изкуство, връчен й от тогавашния президент Барак Обама, както и почетно членство в английската Кралска музикална академия.

Въпреки че е участвала в пет други трибютни изпълнения в чест на предишни носители на отличията на центъра "Кенеди", Флеминг каза, че да бъде в центъра на вниманието е "диво" преживяване.

Почит към сопраното отдадоха актрисите и нейни приятелки Кристин Барански и Сигорни Уивър. Квартет от оперни певци изпълни една от характерните й арии "Песен към Луната" от операта "Русалка" на Антонин Дворжак.

Петдесет и три годишната Куин Латифа става звезда още на 19 години, прочувайки се с дебютния си албум и хитовия сингъл "Ladies First". Тя се ориентира към разнообразна кариера, която включва седем студийни албума, роли в многобройни телевизионни предавания и филми и номинация за "Оскар" за най-добра актриса в поддържаща роля за изпълнението й в "Чикаго".

Латифа, чието истинско име е Дана Оуенс, беше почетена от Миси Елиът, както и с изпълнения на изтъкнати рапърки от нейното поколение, сред които Йо-Йо, Ем Си Лайт и Мъни Лав.

Седемдесет и шест годишният Бари Гиб става световноизвестен като част от една от най-успешните групи в историята на съвременната музика - "Би Джийс". Заедно с покойните си братя Робин и Морис Гиб той изпълнява почти неповторима поредица от хитове, които дефинират цяло едно музикално поколение.

"Гордея се с това, което постигнахме с моите братя", каза Гиб на червения килим.

В трибюта към Бари Гиб се включиха кънтри звездите "Литъл биг таун", певецът Майкъл Бубле, звездата на Бродуей Бен Плат и носителката на "Оскар" Ариана ДеБоуз.

Церемонията по връчването на наградите на центъра "Кенеди" ще бъде излъчена на 27 декември по телевизия Си Би Ес.