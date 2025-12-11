В нов СТЕМ център ще се обучават възпитаниците на Езиковата гимназия в Ловеч

В нов СТЕМ център ще се обучават възпитаниците на Профилираната езикова гимназия „Екзарх Йосиф Първи“ в Ловеч, съобщи за БТА директорът на училището Иво Райнов. Той е изграден чрез финансиране по Националния план за възстановяване и устойчивост, като проектът е за над 360 хиляди лева. Официално СТЕМ центърът ще бъде открит на 15 декември.

В него са изградени осем високотехнологични оборудвани и свързани класни стаи с общо 234 работни места, както и пет кабинета, които са обособени на самостоятелен етаж. Кабинетите са по физика и астрономия, математика, информатика, информационни технологии и един мултимедиен за креативни дейности на ученици.

Учебният процес ще бъде организиран на принципа на кабинетната система и всички ученици и учители ще могат да ги ползват.

Целта е да се даде възможност на учениците да работят със съвременни технологии и модерна база, да придобият нови умения, да развият креативните си способности. По този начин ще се промени начинът на работа в часовете, ще стане по-изследователски, ориентиран повече към практиката и приложение на наученото, посочи Райнов.

В създадената среда учениците могат да бъдат откриватели, изследователи, пътешественици в областта на науката.

Това са първите СТЕМ кабинети в училището, в което тази учебна година се обучават 651 ученици.

В гимназията вече съществуват нови оборудвани кабинети по биология и здравно образование, химия и опазване на околната среда, изградени по програми на Министерството на образованието и науката, които допълват обучението по СТЕМ.