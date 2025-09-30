През октомври природният газ ще се продава от "Булгаргаз" по 61,01 лв. за мегаватчас, реши КЕВР

Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР) утвърди цена на природния газ за октомври в размер на 61,01 лв. за мегаватчас (MWh) или 31,19 евро/MWh, без цени за достъп, пренос, акциз и ДДС, съобщи регулаторът. На тази цена "Булгаргаз" ще продава природен газ на крайните снабдители и на лица, на които е издадена лицензия за производство и пренос на топлинна енергия.

Цената на природния газ за септември, утвърдена от КЕВР, е в размер на 60,52 лв./MWh или 30,94 евро/MWh, без цени за достъп, пренос, акциз и ДДС.

Утвърдената цена за октомври е благоприятна за българските битови и стопански потребители на природен газ, тъй като е по-ниска от месечния индекс на международните газови борси, посочват от КЕВР. Така например, октомврийските фючърси на водещата газова борса "Ти Ти Еф" (TTF) в Нидерландия са в размер на около 32,5 евро/MWh, пишат от комисията.

Регулаторът утвърди цената след извършен анализ на внесените от "Булгаргаз" актуални данни. В ценовия микс е включено цялото договорено количество азерски природен газ, доставян по интерконектора "България - Гърция" (IGB). С осигурените количества се покриват ангажиментите на обществения доставчик за октомври - към крайните снабдители и топлофикационните дружества, както и количествата по двустранните договори с индустриални клиенти.