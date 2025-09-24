Подробно търсене

Централната банка на Дания понижи прогнозата си за икономически растеж заради митата на САЩ и забавянето във фармацевтичния сектор

Бойчо Попов
Централната банка на Дания понижи прогнозата си за икономически растеж заради митата на САЩ и забавянето във фармацевтичния сектор
Централната банка на Дания понижи прогнозата си за икономически растеж заради митата на САЩ и забавянето във фармацевтичния сектор
Снимка: AP/Daniel Cole, архив
Копенхаген,  
24.09.2025 11:20
 (БТА)

Централната банка на Дания понижи днес прогнозата си за растежа на брутния вътрешен продукт (БВП) на страната за периода 2025-2027 година, предаде Ройтерс. Причина за корекцията са негативното въздействие на търговските мита на САЩ и очакваният по-слаб растеж във фармацевтичната индустрия, където производителят на лекарства за отслабване "Ново Нордиск" (Novo Nordisk) се сблъсква с нарастваща конкуренция.

Според новата оценка се предвижда увеличение на БВП от 2 на сто през 2025 и 2026 година. Предишната прогноза от март беше за растеж съответно от 3,6 на сто и 2,3 на сто. За 2027 година прогнозата е понижена от 2 на 1,7 процента.

"По-високите мита в САЩ намаляват глобалната търговия, което ще потисне растежа на датската икономика", посочва Националната банка (Nationalbanken, централната банка на страната, б. ред.) в изявление. "Растежът в датската фармацевтична индустрия също се очаква да бъде по-нисък от този през предходните години", добавя институцията.

"Ново Нордиск", производителят на медикамента за лечение на затлъстяване "Вегови" (Wegovy), преживява трудна година със забавяне на продажбите, предупреждения за печалбата и спад на пазарната капитализация с около 400 милиарда долара. Това доведе и до съкращаване на приблизително 9000 работни места, повече от половината от които в Дания.

/ИЦ/

Свързани новини

10.09.2025 09:03

"Ново Нордиск" съкращава 9000 работни места в световен мащаб

Датската фармацевтична компания "Ново Нордиск" (Novo Nordisk) ще съкрати 9000 работни места по света, съобщи днес ръководството в централата в Багсверд, цитирано от ДПА и Ройтерс. Това представлява 11,5 на сто от общата работна сила на компанията,
20.08.2025 18:30

"Ново Нордиск" замразява наемането на служители в определени отдели

Датската фармацевтична компания "Ново Нордиск" (Novo Nordisk), известна с лекарствата си за отслабване, обяви замразяване на наемането на служители в някои отдели, които не са критични за бизнеса. Това съобщи говорителка на концерна, цитирана от
07.08.2025 18:26

Новият главен изпълнителен директор на "Ново Нордиск" обмисля съкращения на служители, за да намали разходите

Новият главен изпълнителен директор на "Ново Нордиск" (Novo Nordisk) Майк Дустдар ще обмисли съкращения на персонала като част от предстоящи икономии на датската фармацевтична компания. Това заяви Дустдар в интервю за датската телевизия TV2, съобщи

Потвърждение

Моля потвърдете купуването на избраната новина

Към 11:33 на 24.09.2025 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация