Спас Стамболски
Водещият японски индекс Никей 225 затвори за първи път над нивото от 45 000 пункта след разнопосчен край на търговията на Уолстрийт
Снимка: Kyodo News via AP)
Токио/Ню Йорк,  
18.09.2025 11:07
 (БТА)

Основният японски борсов индекс Nikkei 225 приключи днешната търговия над границата от 45 000 пункта за първи път в историята си, подкрепен от оптимизма на инвеститорите относно икономиката на САЩ след решението на Управлението за федерален резерв да понижи основната лихва, предаде Киодо. По рано през седмицата по време на търговията индикаторът за кратко премина този праг, но затвори под него.

Така Nikkei 225 се повиши с 513,05 пункта или 1,15 на сто и достигна ниво от 45 303,43 пункта.

По-широкият индекс Topix добави 13,04 пункта, или 0,41 на сто, и завърши на 3158,87 пункта.

По време на търговията доларът се котираше около средното ниво от 147 йени в Токио, след като йената отслабна, провокирана от изказване на бившия министър на вътрешните работи Санае Такаичи, която обяви кандидатурата си за лидер на управляващата Либерално-демократична партия. Такаичи е известна с подкрепата си за парична експанзия.

По данни от обедната сесия доларът се котираше на 146,89–93 йени, спрямо 146,91–147,01 йени в Ню Йорк и 146,66–68 йени в Токио в сряда вечер.

Еврото се търгуваше за 1,1818–1821 долара и 173,59–69 йени.

На Уолстрийт в сряда индексите затвориха разнопосочно., предаде Ройтерс.

Промишленият Dow Jones Industrial Average се повиши с 260,42 пункта или 0,57 на сто до 46 018,32 пункта,

Широкият S&P 500 загуби 6,41 точки или 0,10 на сто до 6 600,35 пункта,

Технологичният Nasdaq също отчете спад - с 72,63 пункта или 0,32 на сто до 22 261,33 пункта.

/СЛС/

Към 11:26 на 18.09.2025 Новините от днес

