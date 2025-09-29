СПА: Саудитска Арабия отбелязва Световния ден на сърцето

Днес Саудитска Арабия, както и страните по света отбелязват Световния ден на сърцето, предава саудитската новинарска агенция СПА.

Денят е повод за повишаване на осведомеността относно сърдечно-съдовите заболявания и свързаните с тях рискови фактори. Денят има за цел да вдъхнови отделни хора и общности да възприемат по-здравословен начин на живот, който помага за намаляване на смъртността от сърдечно-съдови заболявания. Тези заболявания са водеща причина за смърт в световен мащаб.

В подкрепа на тази глобална инициатива министерството на здравеопазването на Саудитска Арабия стартира различни информационни и образователни кампании, за да подчертае рисковете от сърдечните заболявания. Тези усилия включват предоставяне на медицински съвети и информация за управление на сърдечните заболявания и предотвратяване на тяхното възникване. Едно от ключовите послания подчертава значението на редовната физическа активност, като например упражнения поне 30 минути дневно, което значително намалява риска от сърдечно-съдови заболявания.

Министерството също така си сътрудничи със здравния, образователния и социалния сектор, за да насърчи културата на превенция и да намали честотата на сърдечните заболявания сред обществото.

