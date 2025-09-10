Националната менторска програма за жени предприемачи е българската номинация в Европейските награди за насърчаване на предприемачеството 2025 г., стана известно на пресконференция, която се проведе в Националния пресклуб на БТА в София.

Всяка година Европейските награди за насърчаване на предприемачеството отличават най-успешните практики в подкрепа на предприемачеството и малките и средни предприятия. В надпреварата участват инициативи от всички страни в Европейския съюз, като българската програма ще се състезава с още 15 проекта от различни европейски държави в категорията "Подобряване на бизнес средата и насърчаване на предприемачеството".

Даниела Пеева, член на УС на Дамска бизнес общност, отговарящ за връзки и международно сътрудничество, заяви, че са изключително горди, че именно тази инициатива ще представлява България на европейско ниво. По думите ѝ за пет години над 300 жени са преминали през обучението, като 85 процента от тях вече развиват собствен бизнес.

"Предприемачеството не е професия, а начин на живот – както спортистът е състезател на терена, така предприемачът е състезател в бизнеса", заяви съпредседателят на Съвет "Предприемачество и стартъп" към Българската търговско-промишлена палата (БТПП) и Фондация "За добрите примери в бизнеса" Гена Събева. Тя подчерта, че каузата на съвета е да променя средата в България и да насърчава предприемачите, като дейността му е фокусирана в три направления - подобряване на бизнес средата, развитие на женското предприемачество и свързване на образованието с бизнеса.

Събева отбеляза, че менторската програма за жени предприемачи създава практическа среда за развитие на предприемаческия дух. "Това не е просто теория, а обучение, съчетано с менторство и работа върху реални бизнес идеи", допълни тя.

По време на събитието беше представена и инициативата "Приложно предприемачество", която БТПП реализира съвместно с Университета за национално и световно стопанство (УНСС). Програмата е насочена към хора със съществуващ бизнес или готови да започнат такъв, като комбинира университетско обучение и менторска подкрепа от хора в практиката. "Това е първата по рода си програма у нас, която обединява академичния опит и добрите бизнес практики, за да даде увереност и знания на предприемачи с идеи", заяви доц. д-р Костадин Коларов, директор на Института по предприемачество на УНСС.

Виктория Караабова-Стоянова, съпредседател на Съвета по предприемачество и стартъп към БТПП и изпълнителен директор на Фондация "За добрите примери в бизнеса", обяви, че на 16 септември от 15:00 ч. в сградата на БТПП ще се състои Ден на отворените врати на Националната менторска програма за жени предприемачи.

По време на събитието всички дами с интерес към предприемачеството ще могат да се срещнат с ментори и участници от предишни издания и да научат повече за програмата и инициативите на съвета. Възможно е включване и онлайн.