Основните индекси на Уолстрийт откриха сесиите без големи промени

Американските фондови пазари останаха почти без промяна в началото на днешната търговия, след като Nasdaq Composite достигна нов рекорд вчера, предаде Си Ен Би Си.

Промишленият индекс Dow Jones се повишава с 9 пункта. S&P 500 и Nasdaq добавят по 0,1 на сто. Акциите на "Енвидиа" (Nvidia) нараснаха леко, а тези на "Епъл" (Apple) останаха без промяна преди годишното събитие на компанията, на което се очаква да бъде представен нов модел айФон (iPhone).

В предходната сесия Nasdaq нарасна с 0,5 на сто, подкрепен от акциите на водещи производители на чипове като "Броудком" (Broadcom) и "Енвидиа", и достигна исторически връх. S&P 500 се повиши с 0,2 на сто, а Dow Jones – със 100 пункта.

Инвеститорите очакват два ключови доклада за инфлацията, които ще повлияят на решението на Федералния резерв на предстоящото заседание. В сряда ще бъде публикуван индексът на цените на производител, а в четвъртък – индексът на потребителските цени за август.

Миналата седмица по-слаб от очакваното доклад за пазара на труда засили очакванията за намаляване на лихвените проценти. В същото време прогноза за повишаване на инфлацията от 2,7 на сто до 2,9 на сто затруднява перспективите, отбелязва Торстен Слок, главен икономист на "Аполо Глобъл Мениджмънт" (Apollo Global Management).

Акциите на "Фокс" (Fox) се сриват със 7 на сто, след като Лаклан Мърдок пое контрола върху компанията след уреждане на спор около семейния тръст. Книжата на "Дел Текнолоджис" (Dell Technologies) губят 2 на сто след оставката на главния финансов директор Ивон МакГил.

Десетгодишните американски държавни облигации се търгуваха с доходност от 4,06 на сто.