Инициативата „Алея на книгата“ организира Община Свищов по случай първия учебен ден

По случай първия учебен ден в Свищов се организира инициативата „Алея на книгата“, която ще се състои на 14 септември. Това съобщиха от отдел „Образование и младежки политики“ към Общината.

Програмата ще започне в 10:00 ч. в камерната зала на Първо българско народно читалище „Елека и Кирил Д. Аврамови – 1856“, а в 11:00 ч. дейностите ще продължат в Градската градина до читалището.

Събитието включва прожекция на анимационен филм, среща с автора Радостина Николова, която е и основател на издателство "Мармот". Тя ще разкаже за историите си и ще представи любими заглавия. Организират се още творчески ателиета, театрална работилница, както и дигитално четене.

В рамките на събитието ще бъдат наградени и победителите от фотоконкурса на тема „Лятото през очите на младите“.

Инициативата се организира от Община Свищов със съдействието на отдел „Образование и младежки политики“, Младежки център - Свищов, Център за обществена подкрепа и Градска библиотека „Проф. Иван Шишманов“. Тя цели да насърчи четенето и да предложи на децата и техните родители редица забавни и образователни дейности, допълниха организаторите.