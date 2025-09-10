Партиите и коалициите се споразумяха за състава на СИК за частичния вот за избор на кмет на кметство в старозагорското село Хрищени

Партиите и коалициите постигнаха съгласие за определяне състава на секционните избирателни комисии (СИК) на предстоящия частичен вот за избор на кмет на кметство в старозагорското село Хрищени.

В консултациите днес участваха представители на ГЕРБ, "Продължаваме промяната – Демократична България", "Възраждане“, "ДПС – Ново начало", "Има такъв народ“, "Морал, единство, чест" (МЕЧ) и "БСП – Обединена левица“. "Алианс за права и свободи" и Величие" не се явиха.

„В последните избори, които се провеждат на територията на община Стара Загора, политическите партии и коалициите, които имат право да участват в консултациите, винаги сте показвали висока отговорност, професионализъм, етичност и разбирателство. Ние сме пример за много общини за това, което има като изградена комуникация между вас“, каза в началото на консултациите секретарят на община Стара Загора Николай Диков.

Със заповед на кмета на община Стара Загора Живко Тодоров са образувани две избирателни секции в село Хрищени, а ако бъдат подадени достатъчно заявления от гласоподаватели с физически затруднения, може да се сформира и подвижна секционна комисия, беше посочено по време на дискусията.

БТА припомня, че с решение на Централната избирателна комисия бяха прекратени пълномощията на избраната през 2023 г. Радка Желева. Предсрочното прекратяване пълномощията ѝ е извършено по предложение на Общинската избирателна комисия от 30 май тази година. Причината е установяване на несъвместимост за изпълняване на длъжността, тъй като е регистрирана като едноличен търговец. Установено е, че след като е била избрана за кмет на кметство, тя е имала едномесечен срок да предприеме необходимите действия за прекратяване на дейността си като търговец, но не го е направила.

Частичният местен вот в с. Хрищени е насрочен за 12 октомври.