Универсален състезател от Косово е последното попълнение на волейболния Дунав, съобщиха от русенския клуб

Универсалният състезател от Косово Адриатик Бериша е последното попълнение на волейболния Дунав, съобщиха от русенския клуб на официалната си страница във Фейсбук.

Той е на 28 години, висок е 199 сантиметра и може да играе, както като диагонал, така и като посрещач.

До момента в своята кариера Бериша е играл за косовските Прищина Волей, КВ Печ, КВ Дрита Гниляне, бивш е част от албанския Партизани Тирана, както и от тайландския Даймънд Фууд. През последния сезон печели купата на Косово с отбора на КВ Феризай, като е обявен и за най-полезен състезател в турнира. С него селекцията ни може да се счита за завършена. Екипът ни го приветства с добре дошъл и му пожелава много здраве, победи и още много награди за най-полезен състезател", съобщиха още от Дунав.

По-рано от волейболния клуб обявиха още завръщането под наем на родния национал до 21 години Огнян Христов, както и привличането по същия начин за сезон 2025-2026 на още двама от шампионите на България в мъжкото направление до 20 години с тима на Берое 2016 Стара Загора Габриел Руменов и Нико Инджелиев. В Русе във волейболния елит ще играе и украинският разпределител Олексий Холовен, централният блокировач Александър Кордев, както и седем от играчите, които бяха част от тима в Суперлигата през сезон 2024-2025.

Треньорският щаб на Дунав няма да претърпи промени, съобщиха още от клуба. Старши треньор остава Пламен Христов, помощници ще са му Красимир Миронов и Данко Тонев, който ще е скаут и статистик на отбора за поредна година, а за здравето и доброто състояние на състезателите ще се грижи отново Давид Димитров като физиотерапевт.