Чест е да обявим втория випуск на общата програма на Факултета по математика и информатика и на INSAIT, каза инж. Борислав Петров

Димитрина Ветова
Изпълнителният директор на INSAIT Борислав Петров (вляво), Александър Коджабашийски (в средата) и премиерът Росен Желязков. Снимка: Благой Кирилов/БТА (ПГ)
София,  
10.09.2025 11:13
 (БТА)
Чест е да обявим втория випуск на програмата EXPLORER, която е обща програма на Факултета по математика и информатика (ФМИ) на Софийския университет „Св. Климент Охридски“ и на Института за компютърни науки, изкуствен интелект и технологии (INSAIT), който също е към СУ. Програмата е за развитие на таланти в изкуствения интелект и във високите технологии, тя е с четиригодишна продължителност и включва обучение в бакалавърската програма в СУ, във ФМИ, в специалността "Информатика", и научни изследвания в института INSAIT. Стипендиантите, студентите, участват и в стажове в индустрията, каза днес инженер Борислав Петров - изпълнителен директор на института INSAIT, на официалното обявяване на новия випуск от стипендианти по програмата EXPLORER

В представянето на стипендиантите, което се състоя в Министерския съвет, участваха също министър-председателят Росен Желязков, министърът на образованието и науката Красимир Вълчев, ректорът на Софийския университет проф. Георги Вълчев, проф. Мая Стоянова - декан на Факултета по математика и информатика (ФМИ) към СУ “Св. Климент Охридски”, проф. Мартин Вечев - основател и научен директор на INSAIT, учени и преподаватели. 

Стипендиантите по програмата получават през целия период на своето обучение стипендии от 2000 лева месечно, които са осигурени от нашите индустриални партньори, обясни Петров. Той отбеляза, че целта на програмата е да задържи в България изявени таланти в областта на информатиката и математиката.

10.09.2025 11:38

За втора година анонсираме по тържествен начин началото на програмата EXPLORER, каза ректорът на Софийския университет проф. Георги Вълчев

За втора година анонсираме по такъв тържествен начин започването на програмата EXPLORER, като това не е желание да се изтъкнем, а да покажем грижите на държавата и на българското висше образование за младите умове на България. Това каза ректорът Софийския университет "Св. Климент Охридсски" проф. Георги Вълчев днес при обявяването на новия випуск от стипендианти по програмата EXPLORER на Института за компютърни науки, изкуствен интелект и технологии (INSAIT) към Софийския университет (СУ) „Св. Климент Охридски“.
10.09.2025 10:43

Няма съмнение, че вече живеем в ерата на изкуствения интелект, каза министър Красимир Вълчев при представянето на стипендиантите на INSAIT

Няма съмнение, че вече живеем в ерата на изкуствения интелект и сме на прага на период на още по-дълбоки и мащабни дигитални трансформации, които ще определят света. Развитието на изкуствения интелект ще концентрира в най-голяма степен добавена стойност, ще определя производителността и социално-икономическото развитие на държавата. Това каза министърът на образованието и науката Красимир Вълчев днес на официалното обявяване на новия випуск стипендианти по програмата EXPLORER на Института за компютърни науки, изкуствен интелект и технологии (INSAIT) към Софийския университет (СУ) „Св. Климент Охридски“.
10.09.2025 10:15

Премиерът Росен Желязков благодари на стипендианти на института INSAIT, че са избрали да останат в България

Благодаря ви, че избрахте да останете в България. Затова, че с вашия талант ще направите това, което вече носи славата на страната ни чрез института INSAIT и всички онези шампиони в развитието на модерните технологии, които променят живота на човешкия род. Това каза премиерът Росен Желязков на церемонията по официалното обявяване на новия випуск стипендианти по програмата EXPLORER на Института за компютърни науки, изкуствен интелект и технологии (INSAIT) към Софийския университет „Св. Климент Охридски“.
10.09.2025 06:00

В Министерския съвет ще представят новите стипендианти по програмата EXPLORER на института за компютърни науки INSAIT

Министър-председателят Росен Желязков и министърът на образованието и науката Красимир Вълчев ще участват днес в официалното обявяване на новия випуск стипендианти по програмата EXPLORER на Института за компютърни науки, изкуствен интелект и технологии (INSAIT) към Софийския университет (СУ) „Св. Климент Охридски“.

