Чест е да обявим втория випуск на общата програма на Факултета по математика и информатика и на INSAIT, каза инж. Борислав Петров

Чест е да обявим втория випуск на програмата EXPLORER, която е обща програма на Факултета по математика и информатика (ФМИ) на Софийския университет „Св. Климент Охридски“ и на Института за компютърни науки, изкуствен интелект и технологии (INSAIT), който също е към СУ. Програмата е за развитие на таланти в изкуствения интелект и във високите технологии, тя е с четиригодишна продължителност и включва обучение в бакалавърската програма в СУ, във ФМИ, в специалността "Информатика", и научни изследвания в института INSAIT. Стипендиантите, студентите, участват и в стажове в индустрията, каза днес инженер Борислав Петров - изпълнителен директор на института INSAIT, на официалното обявяване на новия випуск от стипендианти по програмата EXPLORER.

В представянето на стипендиантите, което се състоя в Министерския съвет, участваха също министър-председателят Росен Желязков, министърът на образованието и науката Красимир Вълчев, ректорът на Софийския университет проф. Георги Вълчев, проф. Мая Стоянова - декан на Факултета по математика и информатика (ФМИ) към СУ “Св. Климент Охридски”, проф. Мартин Вечев - основател и научен директор на INSAIT, учени и преподаватели.

Стипендиантите по програмата получават през целия период на своето обучение стипендии от 2000 лева месечно, които са осигурени от нашите индустриални партньори, обясни Петров. Той отбеляза, че целта на програмата е да задържи в България изявени таланти в областта на информатиката и математиката.