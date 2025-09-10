Подробно търсене

Иван Лазаров
В Министерския съвет ще представят новите стипендианти по програмата EXPLORER на института за компютърни науки INSAIT
Снимка: Милена Стойкова/БТА (архив)
София,  
10.09.2025 06:00
 (БТА)

Министър-председателят Росен Желязков и министърът на образованието и науката Красимир Вълчев ще участват днес в официалното обявяване на новия випуск стипендианти по програмата EXPLORER на Института за компютърни науки, изкуствен интелект и технологии (INSAIT) към Софийския университет (СУ) „Св. Климент Охридски“. Това съобщиха от пресслужбата на Министерския съвет.

Програмата е създадена съвместно с Факултета по математика и информатика (ФМИ), като целта ѝ е да задържи в България изявени таланти в областта на информатиката и математиката. Стипендиантите получават месечна подкрепа в размер на 2000 лева, която им позволява да се съсредоточат върху образованието си във ФМИ и развиването на умения чрез работа по иновативни изследователски проекти в INSAIT.  

Събитието ще се състои от 9:00 часа в Министерския съвет. В него ще участват още ректорът на Софийския университет проф. Георги Вълчев, проф. Мая Стоянова, декан на Факултета по математика и информатика (ФМИ) към СУ “Св. Климент Охридски”, проф. Мартин Вечев - основател и научен директор на INSAIT, инж. Борислав Петров - изпълнителен директор на Института и др.

/РН/

