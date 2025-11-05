ПГ „Възраждане“: Ще подкрепим Съвета на ректорите категорично и безусловно

Костадин Костадинов - председател на парламентарна група Възраждане и Ангел Янчев – член на Комисията по образованието и науката проведоха среща днес със Съвета на ректорите на висшите училища и изразиха пълната си подкрепа към исканията на представителите на българските университети. „Имате пълната ни подкрепа. Следим ситуацията. Надявам се всички политически сили да бъдат толкова кооперативни към Вас, както сме и ние. Ние ще ви подкрепим категорично и безусловно“, каза Костадинов пред ректорите.

На срещата бяха представени основните проблеми пред системата на висшето образование: моделът на финансиране, високите такси за обучение в българските университети, затрудненото позициониране на България на глобалния образователен пазар, както и бавната и тромава процедура по издаване на визи за чуждестранни студенти. „Имаме нужда от много сериозна, смислена и целенасочена визионерска реформа във висшето образование. Ние много се надяваме това да се превърне в обединителна кауза на политическите партии, защото образованието не трябва да бъде оцветено политически. Без диалог и без политически консенсус няма как да се случат нещата. Заради високите такси българските университети са неконкурентоспособни на европейския и световен пазар и проблемът произтича от модела на финансиране“, каза председателят на Съвета на ректорите проф. д-р Миглена Темелкова. Тя допълни, че ако искаме страната ни да бъде привлекателна образователна дестинация – дългият период за получаване на виза – от година и половина до две години и половина – трябва да бъде съкратен.

Проф. Темелкова обърна внимание на голям проблем в системата, който може да бъде отстранен само с промяната на една цифра в Закона за висшето образование: „В резултат на течащите акредитационни процедури много университети получават в момента много по-ниски оценки, отколкото са имали. В закона е записано, че франчайзинг или филиал/подразделение в чужбина може да открива университет с оценка 9.0 или по-висока. В резултат на това, ние в момента сме стеснили възможността много български университети да изнасят българско висше образование в чужбина.“

„Знаете, че въпросът с таксите за платено обучение в държавните университети бе една от горещите точки през лятото в Комисията по образование и наука и ние първи алармирахме за това. Дори предложихме таксите да бъдат определяни свободно от Академичните съвети, а не чрез граници, които се поставят в закона“, уточни Ангел Янчев. „Научаваме от средствата за масово осведомяване, че в момента върви процес на създаване на втори Съвет на ректорите, ново обединение. Дали няма да е добре, подобно на Националното представителство на студентските съвети, да бъде институционализиран Съветът на ректорите, който съществува вече десетилетия, чрез текст в Закона за висшето образование?“, предложи пред ректорите г-н Янчев.

Ректорът на Софийския университет проф. Георги Вълчев разясни: „Асоциацията, която създаваме, също ще работи в рамките на Съвета. Институционализацията на Съвета на ректорите ще ни даде възможност да предлагаме решения въз основа на обективни анализи. Да видим там, където са проблемите – на какво се дължат. Целта на сдружението не е да създаваме паралелна структура на Съвета на ректорите“, каза проф. Вълчев.

На срещата с парламентарната група на Възраждане присъстваха още ректорът на Аграрния университет доц. д-р Боряна Иванова, доц. д-р инж. Илиана Стойнова – ректор на Висше строително училище „Любен Каравелов“ и доц. д-р Ради Димитров, заместник-ректор по финанси, международна дейност и административен капацитет на ВУТП.