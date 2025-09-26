Повече от хиляда души са влезли в електронното си здравно досие през мобилното приложение „еЗдраве“ със съдействието на РЗИ - Шумен

Общо 1039 души посетиха мобилните пунктове на Регионалната здравна инспекция (РЗИ) в Шумен от 1 юли до днес, за да активират приложението „еЗдраве“ на мобилния си телефон, съобщиха от здравната инспекция. От там припомниха, че националната кампания, инициирана от Министерство на здравеопазването, в която мобилни екипи на регионалните здравни инспекции в страната съдействат на гражданите да активират мобилното приложение „еЗдраве“ и да получат бърз достъп до своето електронно здравно досие, започна на 1 юли и приключва на 30 септември.

РЗИ в Шумен организира в последните два дни от активната част на кампанията за жителите на областта мобилни пунктове на три локации. На 29 септември екипи на инспекцията ще бъдат в шуменския факултет „Артилерия, ПВО и КИС“ на Националния военен университет „Васил Левски“ от 14:30 ч. до 16:30 часа, а на следващия ден ще бъдат на разположение на служителите и студентите в шуменския филиал на Медицинския университет „Проф. д-р Параскев Стоянов“ във Варна от 11:00 до 14:00 часа. За да бъдат обхванати повече граждани, втори мобилен пункт на инспекцията ще бъде разположен на 30 септември от 13:00 до 16:00 ч. и пред сградата на областната администрация в Шумен, допълниха от Регионалната здравна инспекция в града.

