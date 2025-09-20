Прегледи за ранно откриване на социалнозначими заболявания организира Регионалната здравна инспекция в Разград

Безплатни прегледи за ранно откриване на социалнозначими заболявания организира Регионалната здравна инспекция (РЗИ) в Разград. Скрининговата кампания е в изпълнение на дейностите по Националната програма за превенция на хроничните незаразни болести, съобщиха от РЗИ.

Основната цел на програмата е да допринесе за подобряване на здравето на населението чрез намаляване на преждевременната смъртност и ограничаване на дългосрочните последици от най-разпространените хронични незаразни заболявания. Скрининговите прегледи и изследвания са насочени към жители на областта, независимо от това дали са здравноосигурени. Те са безплатни и не са необходими направления от личните лекари, уточняват от здравната инспекция.

Предвижда се общо 560 жители на областта да преминат прегледи за четири вида заболявания, съобщи за БТА Катя Теофилова, главен експерт в отдел „Държавен здравен контрол“ в РЗИ – Разград. Тя посочи, че през скрининг за ранна диагностика на диабет тип 2 се очаква да преминат 140 души на възраст над 18 години. Прегледите за рака на дебелото черво ще обхванат също 140 жители на областта. В скрининга за белодробни болести ще бъдат включени също толкова мъже и жени на възраст над 40 години. Кампанията за сърдечно-съдови заболявания е насочена отново към хора на над 40-годишна възраст, като от нея ще могат да се възползват пак 140 жители на областта.

Прегледите са финансирани от Министерството на здравеопазването. Кампанията ще продължи до 21 ноември. Прегледите ще бъдат извършвани от специалисти след предварително записване. Изпълнителите по програмата са обявени на сайта на РЗИ - Разград.

През миналата година в скрининговата кампания, организирана от РЗИ - Разград, като част от Националната програма за превенция на хроничните незаразни болести 2021 – 2025 г., бяха обхванати 709 души от областта.