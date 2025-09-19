С кампанията „Раница с бъдеще“ подкрепяме децата бежанци в българските училища, казаха от Съвета на жените бежанки

Кампания „Раница с бъдеще“ е насочена към подкрепа за интеграцията на деца бежанци в българските училища. Целта е да се даряват ученически пособия, необходими за образованието на учениците. Това каза за БТА председателят на Управителния съвет на Съвета на жените бежанки в България (СЖББ) Линда Ауанис. Към момента малко над 160 деца са получили подкрепа от кампанията.

Идеята за кампанията „Раница с бъдеще“ възникна от прякото ни наблюдение върху нуждите на децата бежанци, които често започват учебната година без необходимите неща за учене, каза Ауанис. Беше важно не просто да осигурим материали, а да покажем на тези деца, че те имат право на равен старт и подкрепа в процеса на интеграция, подчерта тя. Вярваме, че това ще допринесе не само за тяхното обучение, но и за самочувствието и мотивацията им да се чувстват част от обществото, добави Ауанис.

Същевременно СЖББ цели да привлече вниманието на обществото към темата за приобщаването и подкрепата на бежанските деца. Подкрепата е за деца от семейства, търсещи закрила у нас; такива, получили международна закрила; деца с временна закрила независимо от статута или държава на произход. Официално нямаме данни за броя на деца, които посещават български училища, причината е превенция от дискриминация. Министерството на образованието и науката не разделя децата по статут, защото всички деца имат право на образование, коментира Ауанис. Тя отбеляза, че децата бежанци са предимно от Сирия, Украйна, Иран, Афганистан, Ирак.

Инициативата „Раница с бъдеще“ е обявена до края на септември, но от СЖББ не поставят крайна дата, защото посочват, че дарения се приемат през цялата учебна година.

За началото на учебната година подкрепа за децата бежанци заявиха и от столично заведение. От бар „Наклона“ посвещават тазгодишното си издание на традиционното си събитие за размяна на вещи на тази кауза. Печалбата от събитието ще бъде използвана да се закупят учебни пособия като част от кампанията „Раница с бъдеще“ на Съвета на жените бежанки, каза за БТА Росена Иванова, съсобственик на заведението. Съветвам да се донесат дрехи за деца и играчки, текстил за бита и други, посочи тя. Размяната на вещи ще бъде на 21 септември от 12:00 ч.