С едноминутно мълчание депутатите почетоха паметта на полицая, починал днес, докато е бил на дежурство в района на сградата на парламента.

Предложението беше на депутата от парламентарната група „ДПС-Ново начало“ Калин Стоянов, който преди това прочете декларация от името на групата по повод инцидента, изразявайки и съболезнования.

Декларацията обаче предизвика политически спор между „ДПС-Ново начало“ и „Продължаваме промяната-Демократична България“ (ПП-ДБ).

Председателят на Народното събрание Наталия Киселова прекъсна дебата, давайки 30 минути почивка, за да се охладят страстите.

Днес е трагичен ден за българската полиция, ден, в който МВР загуби достоен служител, който почина по време на изпълнение на служебните си задължения, прочете Калин Стоянов. „ПП и ДБ постигнаха една от целите си – заради тях да умират хората, които те най-много мразят – служителите на силовото ведомство. Днес по време на служебните си ангажименти, свързани с охраната на поредния измислен протест на едни объркани хора, живота си загуби младши инспектор Ивайло Чавдаров Попов, служител от охранителна полиция при СДВР. Семеен, с две деца“, посочи депутатът.

Очаквам още днес смъртта на колегата да бъде повод на задоволство във вашите среди, като не изключвам да тръгнат версии, разпространявани от вас, че е бил пиян, надрусан, че се е самонаранил, продължи депутатът.„Срам и позор за всички, които аплодират насилието, за онези, които ежедневно сочат с пръст полицията като някакво зло“, допълни той. Полицаите не са безименни униформени, те са обикновени хора със семейства, деца и родители, те също плачат, страхуват се, но въпреки това застават там, където мнозина не биха посмели, каза Калин Стоянов.

„Днес, с безумните си действия убихте доблестен полицай и разплакахте неговите близки. Самодоволните ви физиономии излъчват задоволство в лицата на дяволски създания, които не знаят какво е чест, дълг и достойнство. А срещу вас стоят обикновени хора, които плащат най-високата цена, за да пазят и вашия живот. У вас няма никаква човечност“, се казва в декларацията.

В нея се посочва, че голяма роля за подриване авторитета на МВР има определена политическа партия „с определено затихващи функции, заедно с техните редовни телевизионни защитници“. Не е тайна, че некомпетентните, непрофесионални изказвания, предимно от представители на ПП-ДБ, доведоха до тежки репутационни щети на институцията, в резултат на което има загуба на респект от страна на гражданите, изтъкна бившият вътрешен министър.

Колеги, не знам кое е по-страшно – политици, които нахъсват населението и подкрепят неподчинението и нарушаването на закони с цел хаос и анархия, или граждани и политици, които аплодират деянията срещу стожерите на обществото каквито са полицаите, коментира той.

По думите му през последните години ставаме свидетели на целенасочени атаки за подриване авторитета на институциите в частност на МВР. Свидетели сме и на публични самоубийства на служители в униформа, които не издържаха на присъдите, произнесени от телевизионните екрани, посочи Калин Стоянов.

След декларацията последва и отговорът на ПП-ДБ и отново двете политически сили влязоха в словесен спор.

Тази трагедия не бива да се политизира и абсолютно „недостойно, долно и гнусно“ от тази трибуна да се хвърлят политически обвинения, за които да се използва смъртта на един достоен служител, заяви съпредседателят на „Да, България“ Божидар Божанов. Той изрази съболезнованията си, както и на парламентарната група за смъртта на полицая. Докато спорим какво се случва, полицията изкарва половината МВР да пази влизането на Пеевски с НСО в парламента, затова имаше тази сутрин толкова много полицаи, посочи той. Колегата му Васил Пандов разказа, че е бил свидетел на случилото се и го нарече „инцидент“. Имах разговори със служители на МВР, които казаха, че са уморени, не са обучени достатъчно за първа помощ, нямат оборудване за това, продължи депутатът. Линейката, по думите му още, е закъсняла 15 минути в час, когато няма трафик. Той отбеляза още, че линейката не е била блокирана по никакъв начин и е стигнала на метър от служителя.

Александър Иванов от ГЕРБ-СДС, присъединявайки се към съболезнованията, коментира, че "явно Пандов прелита над София". Откакто столицата се управлява от тези нескопосани управленци, никога не е била по-блокирана, по-задръстена. Извинете се на софиянци, призова той.

Видяхме сутринта техния жалък опит да политизират, да изкарат политически затворник „един най-обикновен крадец – кметът на Варна, който най-безцеремонно рекетира българския бизнес“, включи се и Хамид Хамид от „ДПС-Ново начало“. Няма да допуснем да сривате държавността, да съборите държавата, мястото ви е в затвора, заяви той.

Няма да спра да се учудвам, обръщам се към ПП-ДБ, докъде стига мазохизмът ви, коментира и Йордан Цонев от „ДПС-Ново начало“. Преспивате тази нощ и в 5 ч. сутринта решавате да се съберете на протест. Това време, в което с ваши протести се сваляха правителства и правехте каквото си искате, мина, подчерта той. Това е соросоиден протест, пречите на столичани да живеят нормално, каза Цонев. Защо не протестирахте в съда за Благо, а пред НС, попита той. Ние ще ви пречим на това, защото така пречите на българските граждани, обеща Цонев на ПП-ДБ.

Има официално разрешен протест от Столичната община на паркинга на НС, но изведнъж се оказва, че г-н Пеевски трябва да влезе пеш в сградата, обясни председателят на „Продължаваме промяната“ Асен Василев. Когато г-н Пеевски реши да влезе през вход, който не е вътрешния паркинг на НС, изведнъж беше извадена цялата полицейска сила, която да блокира София с три КПП , толкова ли ви е страх, допълни той.

В България все още съществува презумпция за невиновност, никой не може да посочва кой е престъпник и кой не, коментира Надежда Йорданова от ПП-ДБ като изрази съболезнования за полицая, починал при изпълнение на служебния си дълг. Тя поиска от председателя на парламента Наталия Киселова да припомни, че по Конституция все още българските граждани имат право на протест. Нека да спрем с политическите престрелки, призова тя.

Изключителен парад на лицемерието, не прави чест нито на ПП-ДБ да се държат по този начин, вместо да замълчат, не прави чест и на "ДПС-Ново начало" да разиграват тази пиеса, стъпвайки на смъртта на този полица, коментира Цончо Ганев от "Възраждане".