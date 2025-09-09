В Сливен е задържан шофьор с 2,67 промила алкохол

Шофьор на 41 години е задържан за срок до 24 часа, след като е установено, че управлява лек автомобил „Ауди А6“ под въздействие на алкохол, съобщиха от Областната дирекция на МВР.

Техническото средство е отчело 2,67 промила алкохол в издишания въздух – стойност значително над допустимата норма. Проверката е извършена вчера около 22:00 ч. в Сливен.

По случая е образувано бързо производство.

През юли беше задържан шофьор с 2,88 промила алкохол в с. Горско Сливово, община Летница.

От началото на месеца в страната са станали 169 катастрофи, при които има 13 загинали и 191 ранени.