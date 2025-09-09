Подробно търсене

В Сливен е задържан шофьор с 2,67 промила алкохол

Кореспондент на БТА в Сливен Сабина Стефанова
В Сливен е задържан шофьор с 2,67 промила алкохол
В Сливен е задържан шофьор с 2,67 промила алкохол
Снимка: Владимир Шоков/БТА (архив)
Сливен,  
09.09.2025 10:33
 (БТА)

Шофьор на 41 години е задържан за срок до 24 часа, след като е установено, че управлява лек автомобил „Ауди А6“ под въздействие на алкохол, съобщиха от Областната дирекция на МВР.

Техническото средство е отчело 2,67 промила алкохол в издишания въздух – стойност значително над допустимата норма. Проверката е извършена вчера около 22:00 ч. в Сливен. 

По случая е образувано бързо производство.

През юли беше задържан шофьор с 2,88 промила алкохол в с. Горско Сливово, община Летница.

От началото на месеца в страната са станали 169 катастрофи, при които има 13 загинали и 191 ранени.

/АБ/

Потвърждение

Моля потвърдете купуването на избраната новина

Към 11:04 на 09.09.2025 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация