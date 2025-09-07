Двама души са пострадали при пожари през изминалото денонощие, съобщиха от пожарната

Двама души са пострадали при пожари през изминалото денонощие, съобщава Главна дирекция "Пожарна безопасност и защита на населението" на сайта си.

За времето от 00:00 до 24:00 часа на 6 септември звената за пожарна безопасност са реагирали на 189 сигнала за произшествия. Ликвидирани са общо 144 пожара.

С преки материални щети са възникнали 31 пожара, от които: 13 в жилищни сгради; един в промишлена сграда; шест в спомагателни, временни или паянтови постройки; три в транспортни средства; един в горски масив; един в открита площадка в урбанизирана територия; три в съоръжения на открито; три други.

Без нанесени материални щети са възникнали 113 пожара, от които 42 в отпадъци, 63 в сухи треви, горска постеля и храсти, два в стърнища, както и шест други.

Извършени са 33 спасителни дейности и помощни операции, от които пет при катастрофи.