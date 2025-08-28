Общинските съветници в Тутракан ще гласуват план за действие за овладяване популацията на безстопанствените животни

Общинските съветници в Тутракан ще гласуват общинска програма и план за действие за овладяване популацията на безстопанствените животни. Точката е част от проекта за дневен ред на днешното редовно заседание на съвета.

Според докладната записка към нея необходимостта от разработването на програмата възниква в резултат на изисквания, поставени към страните членки на Европейския съюз по отношение на грижата и хуманното отношение към животните.

Целта на програмата е намаляване на популацията на безстопанствените кучета и котки, чрез прилагане на комплекс от мерки, при които усилията на общинската власт, природозащитните организации, ветеринарните специалисти и гражданите са насочени в една обща посока – намиране на хуманно и съвременно решение на проблема. Програмата предвижда да се извършва кастрация на безстопанствените кучета за поетапно редуциране на техния брой. Ще бъде стимулирано осиновяването на безстопанствени кучета и котки. Предвижда и работа за повишаване на информираността и отговорността на гражданите при отглеждането на домашни животни.

Съветниците ще гласуват предложение до Министерството на образованието и науката за включване на местни учебни заведения в списъка на средищните детски градини и училища за учебната 2025-2026 година.

Общинският съвет ще гласува и точки, свързани с поемането на общински дълг чрез ползване на дългосрочен банков кредит, продажба на общински имоти и приемане на отчет за изпълнение на бюджета на общината за 2024 г.