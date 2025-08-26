Общинският съвет в Дулово ще гласува годишните финансови отчети на общинските търговски дружества

Общинският съвет в Дулово ще гласува приемане на годишните финансови отчети за миналата година на търговските дружества със 100 процента общинско участие в капитала. Това са Многопрофилната болница за активно лечение (МБАЛ) и „Строителство, озеленяване и чистота” (СОЧ), става известно от дневния ред на днешното заседание, публикуван на уебсайта на администрацията.

Според докладната записка към точката лечебното заведение е имало сключен договор с Регионалната здравноосигурителна каса в Силистра за оказване на болнична помощ по 56 клинични пътеки и шест амбулаторни процедури. Приходите от тях са с над 70 000 лева повече в сравнение с 2023 година.

Финансирането на болницата със средства от общинския бюджет през изминалата година e било в размер на 120 000,00 лева. Дружеството е получило субсидия за отдалечен район и за програма „Превенция на слухов скрининг при новородени“ от Министерството на здравеопазването в размер на 883 004,00 лева. Финансовият отчет показва, че резултатът е положителен като счетоводната печалба е над 421 хил. лева. Задълженията на болницата към доставчици са в размер 195 532,20 лева и в сравнение с предишни периоди бележат спад.

Финансовия резултат на дружеството „Строителство, озеленяване и чистота” е отрицателен. При направен анализ на дейността за миналата година са извършени разходи за близо 260 000 лева, както приходите на дружеството са 256 723,90 лева. От отчета се вижда че въпреки финансовите затруднения и закъснелите плащания фирмата успява благодарение на финансовата дисциплина да се справи с възложената дейност.

В дневния ред на сесията са заложени точки, свързани с приемане на Методика за предоставяне на иновативни здравно-социални услуги по европейски проект и удължаване на срока за извършване на дейностите по проект „Топъл обяд“. Ще бъдат разгледани докладни записки с предложение за отдаване под наем на общински имоти в Дулово и селата Черник, Межден и Чернолик.