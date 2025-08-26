Започват номинациите за приза „Лекар на годината“. Това съобщиха от Българския лекарски съюз (БЛС). Отличията ще бъдат връчени на официална церемония, която ще се състои през октомври. Отличия ще бъдат връчени и в категориите „Дългогодишна дейност в областта на медицината и активен принос в развитието на специалност“, „Принос за развитие и прилагане на иновативна медицина и уникални техники“, „Ти си нашето бъдеще“, „Принос за развитие и утвърждаване авторитета на съсловната организация“. За трета поредна година ще бъде връчено и специалното отличие „Д-р Стефан Черкезов“ – за лекарска всеотдайност и етика. Номинации ще се приемат до 30 септември на имейл адрес: lekarnagodinata2025@blsbg.com.

Предложенията трябва да съдържат посочена категория, в която се номинира кандидатът и кратка професионална биография, включваща основни заслуги, международни участия и други постижения. Номинации могат да подават регионалните лекарски колегии, дружества по специалност, лечебни заведения, отделения, отделни лекари и пациенти.

Комисия от представители на ръководството на БЛС ще разгледа всички предложения и ще определи отличените. Най-голяма тежест при избора ще имат номинациите, подадени от регионалните лекарски колегии, следвани от тези на дружествата по специалност, лечебните заведения, отделенията и др.

Наградите се връчват по повод Деня на свети Йоан Рилски Чудотворец, избран за Ден на българския лекар.

Носител на приза „Лекар на годината – 2024“ е проф. Мария Токмакова, началник на отделение към Кардиологична клиника в Университетската многопрофилна болница за активно лечение „Св. Георги“ в Пловдив.