Анчелоти не повика Неймар и футболисти от Реал Мадрид за световните квалификации на Бразилия

Селекционерът на Бразилия Карло Анчелоти обяви състава за квалификациите за Световното първенство през 2026 година срещу Чили и Боливия. Италианският специалист се отказа от услугите на Неймар, като не включи и нито един от бразилските играчи на бившия си клуб Реал Мадрид- Родриго, Винисиус Жуниор и Едер Милитао.

Тимът посреща Чили на 5 септември, а пет дни по-късно гостува на Боливия.

„В състава има няколко нови футболисти. Неймар не е в списъка, защото преди седмица получи лека контузия. Той не е играч, който трябва да бъде тестван, защото всички знаят на какво е способен. За да помогне на националния отбор обаче, е необходимо да се намира в оптимална кондиция. Предстоящите два мача са важни и трябва да ги изиграем на високо ниво.

Разполагаме с 51-52 футболисти, от които да избираме. Дори са повече. Чак в последните дни преди изпращането на повиквателните стесняваме кръга. Случва се някои играчи да получат контузии и да отпаднат.

Не съм водил конкретни разговори с Неймар и Родриго. Те са наясно, че за да са част от националния отбор на Бразилия, трябва да са в добра форма. Няма нужда да им го обяснявам. Ако се нуждаят от отговори, могат да ме потърсят. Родриго със сигурност има номера ми, а мисля, че и Неймар го знае“, заяви Анчелоти.