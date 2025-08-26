Началниците на полицейските управления в област Шумен ще се срещнат с жители на малки и отдалечени населени места

Началниците на полицейските управления на територията на Областната дирекция (ОД) на МВР в Шумен ще се срещнат с жители на малки и отдалечени населени места през септември, съобщиха от пресцентъра на полицията. Срещата с началника на Районно управление - Шумен главен инспектор Илиян Николов в с. Черноглавци е в сградата на кметството, на 25 септември от 11:00 часа.

На 16 септември началникът на Районно управление - Велики Преслав гл. инспектор Тодор Енчев ще се срещне с жителите на село Иваново в сградата на кметството от 11:00 ч.

На 19 септември е срещата на началника на Районното управление в Нови пазар гл. инсп. Веселин Райнов с жителите на село Марково. Тя ще се състои в сградата на кметството от 10:00 часа.

Жителите на село Лиси връх могат да се срещнат с началника на Районното управление в Каолиново гл. инсп. Кирил Кирилов на 24 септември, в 10:00 часа, в сградата на кметството.

Както БТА предаде, срещи на началниците на полицейските управления с жителите на малки и отдалечени населени места в Шуменско бяха организирани и през август. Мобилните екипи и началниците на полицейските управления се срещнаха по график с жителите и през юли.