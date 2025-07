Община Исперих ще кандидатства за изпълнение на инвестиция с проектно предложение за инсталиране на фотоволтаици в социални услуги

Община Исперих ще кандидатства за изпълнение на инвестиция с проектно предложение за доставка и инсталиране на фотоволтаична система (ФЕЦ) с мощност в диапазона от 15 kW до 30 kW към сградите на Комплекс за социални услуги за деца и семейства “Лудогорие“, Дневен център за пълнолетни лица с тежки множествени увреждания и Център за настаняване от семеен тип за деца и младежи с увреждания и закупуване на електромобил и изграждане на зарядна станция за нуждите на социалните услуги в община Исперих. Това гласуваха общинските съветници в рамките на днешното си заседание.

Общинските съветници решиха също Общината да осигури временна финансова помощ на Сдружение с нестопанска цел „Места инициативна група-Исперих“ (СНЦ „МИГ – Исперих“) за изпълнение на Проект „Пътища на вкусовете: улиците на вкуса, където храната е традиция” („The streets of flavours: the routes of taste where food is tradition”) по подмярка 19.3 „Подготовка и изпълнение на дейности за сътрудничество на местни инициативни групи” от мярка 19 „Водено от общностите местно развитие” по програма за развитие на селските райони за периода 2014-2020г., в размер на 110 000лв. Кметът на Исперих инж. Белгин Шукри предстои да сключи договор със СНЦ „МИГ – Исперих“ за предоставяне на временна финансова помощ, а средствата ще бъдат възстановени към общинския бюджет след верификация на заявката за окончателно плащане по проекта.

Съветниците решиха да се увеличи броят за прием на деца от 16 на 20 в четирите смесени дневни групи в Детска ясла „Малечко Палечко“ в града, считано от 1 септември 2025 г.

В рамките на днешното заседание нов общински съветник – Ерол Акиф Юмер, избран за общински съветник от кандидатската листа на ПП "ГЕРБ", положи клетва.

Общинските съветници приеха годишния финансов отчет за 2024 г. на Многопрофилната болница за активно лечение-Исперих. По време на заседанието беше приет документ относно определяне на имоти – общинска собственост, които подлежат на задължително застраховане през 2025 г.

Обсъдена и приета беше и докладна записка относно обявяване на части по кадастралната карта на Исперих за частна общинска собственост. Съветниците гласуваха и документ относно отдаване под наем на земеделски имоти от Общинския поземлен фонд по кадастралните карти на селата Вазово, Йонково, Делчево, Лудогорци и Тодорово, община Исперих, област Разград.

Гласувана беше и докладна записка във връзка с определяне на окончателна пазарна цена за продажба на 1445 кв.м. идеални части по плана на стопански двор в с. Драгомъж.

Съветниците приеха документ за продажба на идеални части от улична регулация в с. Яким Груево, община Исперих и сключване на предварителен договор.

В рамките на днешното заседание бяха разгледани и гласувани отчетите за извършените разходи за командировка и получени средства от кмета на община Исперих в периода от 1 април до 30 юни и за извършените разходи за командировка и получени средства от председателя на Общинския съвет за същия период.

Разгледано и прието беше предложение за приемане на списък на средищните детски градини и училища на територията на община Исперих за учебната 2025/2026 година.

По предложение на председателя на Общинския съвет в Исперих Бейти Бекир бяха включени и приети още две точки – относно бюджета за дейността за Общинския съвет в Исперих за периода от август 2024 г. до 31 юли 2025 г. и докладна относно промяна в състава на Постоянната комисия по „Здравеопазване и социални дейности“ към Общинския съвет в Исперих.