Настоящият заместник-кмет на Хасково Танер Емин води листата на ДПС

Настоящият заместник-кмет на Хасково Танер Емин е водачът на листата на Политическа партия "Движение за права и свободи" (ДПС) в южния областен център. Общинската избирателна комисия излезе с решение да регистрира списъка за участие.

Емин е 41-годишен. Семеен, с две деца. Магистър е по специалността "Публични финанси" в Университета за национално и световно стопанство. Сред известните имена в листата, която е "пълна"- с 41 кандидати, колкото е съставът на местния Общински съвет, е футболистът Емил Ангелов - Бабангида.

ДПС ще "играе" и за кметове на 25 от 34 села в общината, в които местният управник е избираем.

Листата на ДПС - Хасково:

1. Танер Мюмюн Емин

2. Гюнай Адем Юсуф

3. Сание Рамадан Иса

4. Исмаил Себахтин Исмаил

5. Йозджан Расим Мехмед

6. Сениха Ерхан Неждет

7. Сунай Мустафов Алиев

8. Пламен Тихомиров Пейков

9. Росен Йосифов Атанасов

10. Гюнер Гюнай Зейнал

11. Шенол Фикрет Вели

12. Иса Салихов Делиимамов

13. Ахмед Юксел Ахмед

14. Неджатин Айдън Шакир

15. Емил Росенов Ангелов

16. Мюмюн Динчер Али

17. Джафер Сами Исмаил

18. Серкант Сейхан Сейдамед

19. Мелиса Айхан Симави

20. Джем Ергюн Неджиб

21. Севгюл Рамис Юсеин

22. Атанас Георгиев Атанасов

23. Тодор Димитров Грозев

24. Сурай Джемайтин Ибрям

25. Сюлейман Салиев Сюлейманов

26. Енвер Сунай Нешид

27. Лезие Алиева Емин

28. Братан Юлиев Шекеров

29. Ахмед Гюнай Бекир

30. Ерджан Нури Раиф

31. Елиф Емилиянова Емилова

32. Тихомир Станилов Хаджиев

33. Ясен Георгиев Стайков

34. Димчо Жеков Атанасов

35. Ангел Людмилов Димитров

36. Христо Тони Тонев

37. Юксел Ридван Али

38. Ерол Сафет Искендер

39. Шериф Ариф Шериф

40. Идриз Бейнур Кадир

41. Яна Тенчева Банева