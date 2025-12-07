Надзорният съвет на Националната здравноосигурителна каса одобри проекта на закон за бюджета на НЗОК за 2026 г.

site.btaНадзорният съвет на Националната здравноосигурителна каса одобри проекта на закон за бюджета на НЗОК за 2026 г.
Надзорният съвет на Националната здравноосигурителна каса (НЗОК) одобри новия проект на закон за бюджет на НЗОК за 2026г., съобщи Явор Пенчев, председател на Надзорния съвет на НЗОК и зам.-министър на здравеопазването след заседание на съвета.
Той обясни, че в новия формат има две промени. Парите за младите лекари ще бъдат в бюджета на Министерството на здравеопазването (МЗ), в друг размер и по друг механизъм. Също не се предвижда нова разпоредба, както беше предвидена в предходния проект, в която да бъдат фиксирани минимални възнаграждения за определени категории медицински персонал, каза Пенчев.
