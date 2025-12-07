Подробно търсене

Надзорният съвет на Националната здравноосигурителна каса одобри проекта на закон за бюджета на НЗОК за 2026 г.

Йоана Христова
Снимка: Десислава Пеева/БТА
София,  
07.12.2025 17:09
 (БТА)

Надзорният съвет на Националната здравноосигурителна каса (НЗОК) одобри новия проект на закон за бюджет на НЗОК за 2026г., съобщи Явор Пенчев, председател на Надзорния съвет на НЗОК и зам.-министър  на здравеопазването след заседание на съвета.

Той обясни, че в новия формат има две промени. Парите за младите лекари ще бъдат в бюджета на Министерството на здравеопазването (МЗ), в друг размер и по друг механизъм. Също не се предвижда нова разпоредба, както беше предвидена в предходния проект, в която да бъдат фиксирани минимални възнаграждения за определени категории медицински персонал, каза Пенчев.

