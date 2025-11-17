За поредна година двойки от Казанлък ще отбележат 50-ата годишнина от сватбата си в общ ритуал

За поредна година двойки от Казанлък ще отбележат заедно 50-ата годишнина от сключването на граждански брак в обща церемония, изпълнена от кмета Галина Стоянова. Това съобщиха от местната администрация. За церемонията "Златни сватби 2025" могат да се запишат всички двойки, сключили брак на територията на общината през 1975 година.

Желаещите да участват в ритуала трябва да потвърдят присъствието си до 3 декември на телефон 0898 443 466 или 0431 9 95 46, а официалната церемония ще бъде на 10 декември.

Инициативата "Златни сватби" се организира за девета поредна година в Казанлък по идея на Галина Стоянова, като примера за нея вече са последвали и други градове. По време на церемонията семействата подновяват своите брачни обещания, а в програмата на празничната вечер се пресъздават всички ритуали от сватбения ден – първата целувка, първата брачна наздравица и първия брачен танц, чупене на питка, сватбено хоро и разрязване на торта, като младоженците получават от кмета и своите удостоверения за Златна сватба. Миналата година 50 години съвместен живот отбелязаха над 70 двойки.