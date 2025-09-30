Косовските семейства под натиска на инфлацията

Теута Халими, която е на около 40 години, живее в Прищина със съпруга си и двете си деца, работи в публичния сектор и получава заплата от 630 евро на месец, пише албанската редакция на Радио Свободна Европа (РСЕ). Заради покачването на цените в Косово казва, че ѝ се налага всяка седмица да скъсява списъка с покупките си.

"Млякото, олиото, кафето, захарта – всички са поскъпнали. Биха ни трябвали три заплати, за да покрием само основните неща", заяви Теута пред медията.

Въпреки че и съпругът ѝ работи, заплатите на двама им отиват почти изцяло за храна и плащане на сметки, с което всеки месец се превръща в предизвикателство за семейството.

Тя признава, че заради това, че вече за повече пари успява да закупи по-малко неща, семейството ѝ купува необходимите продукти само когато са на промоция.

Според Радио Свободна Европа историята на Теута отразява действителността в много косовски семейства.

Проучване на Международния републикански институт (ИРИ/ IRI), осъществено в периода май-юли 2025 г. и цитирано от РСЕ, 45 процента от косовските граждани смятат разходите за живот и високите цени за основен проблем в сравнение с 28 на сто през изминалата година.

Пенсионерите и семействата с по-ниски приходи са по-засегнати от увеличението на цените, като често са принудени да се отказват от определени продукти или да отлагат наложителни плащания, пише още медията.

Джулназе Хима и Мухарем Ватай работят близо 45 години, но днес живеят с две пенсии, общо възлизащи на 440 евро.

Двойката казва, че се опитва да спестява, като купува основно при промоции. Според Мухарем Ватай цените на храните растат главоломно и неконтролируемо, като дори цената на млякото един ден е една, а на следващия – напълно различна.

Според Джулназе Хима най-тъжното е, че след всички тези години работа, тя и Мухарем са задължени да зависят от помощта на дъщеря си, която работи в САЩ.

"Мъчно ни е за нея. Давали сме приноса си цял живот, а сега пенсията не ни стига. Дъщеря ни ни казва да не се тревожим, а да казваме от какво имаме нужда", разказва Джулназе.

Според данни на Косовската статистическа агенция (КСА / ASK), цитирани от РСЕ, инфлацията, която отразява поскъпването на продуктите и услугите, през август се е увеличила на годишна база с 4,5 процента.

Най-чувствително са се покачили цените на електроенергията (със 17 процента), следвани от хранителните продукти и безалкохолните напитки (9,2 процента).

През август 2024 г. литър олио в Косово струва 1,43 евро, докато през август 2025 г. – 1,66 евро. Кутия яйца е струвала 2,5 евро миналата година и е поскъпнала до 3,55 евро тази година.

Председателят на косовското Дружество на производителите Кущрим Айвази, цитиран от косовския вестник "Коха диторе", казва, че цената на потребителската кошница в Косово през август т.г. е поскъпнала с 47 процента в сравнение с август 2021 г.

Арбър Хоти, преподавател в Икономическия факултет на Прищинския университет, казва пред РСЕ, че нивото на инфлацията не е просто за статистика, а се изразява директно в реален спад на покупателната способност на гражданите. Той допълва, че за всяко евро, което всяко семейство спечели днес, то може да си позволи по-малко продукти и услуги, отколкото е можело преди една или две години.

Инфлацията в Косово достигна връх от 14 процента през 2022 г. след кризата на пазарите вследствие на войната в Украйна, която започна същата година, припомня медията. Тя се забави до 2 на сто миналата година, но нарасна до 4-5 процента през настоящата година.

По информация на "Коха диторе" в началото на годината инфлацията е била 1,5 на сто, докато през август е достигнала 4,5 процента, което, според Търговската камара на Косово, се дължи на увеличените производствени разходи и увеличения внос.

Експерти, цитирани от вестника, казват, че докато Косово остава зависимо от вноса, всяко движение на цените в международен план ще се отразява веднага и върху местния пазар. По данни на Косовските митници през първите девет месеца на 2025 г. вносът е бил на стойност 5,66 милиарда, което е с половин милиард повече от същия период на миналата година.

Притеснително, според експертите, остава и намалялото присъствие на косовски продукти на международните пазари, пише още "Коха диторе". Износът е с близо 30 милиона евро по-малко, отколкото в периода януари-септември 2024 г.

Според проучване на Института за социална политика "Мусине Кокаляри" в Прищина, цитирано от РСЕ, четиричленно семейство в Косово дава средно над 1100 евро на месец за храна, жилище, образование, здравеопазване и транспорт. В градските райони разходите надвишават 1200 евро, докато в селските са около 1090 евро.

Средната брутна заплата в страната миналата година е 639 евро, а минималната заплата – 350 евро.

Дори сред увеличението тази година, с което средната заплата в страната стана 865 евро, мнозинството семейства не успяват да покрият основните си разходи за живот, отбелязва РСЕ.

Според Арбър Хоти това води до "финансов стрес, нарушава психическото благосъстояние и вреди на социалните отношения, като създава дълбока тревожност и недоволство сред обществото".

Според университетския преподавател за справяне с натиска, причинен от увеличението на цените, е необходим координиран подход между институциите и семействата. Той допълни, че социалното подпомагане трябва да се разшири, дигитализира и съобрази с инфлацията, както и да се направят инвестиции в ефективността – от изолацията на жилищата до енергоспестяващо оборудване.

Според Хоти гражданите могат да спестяват, за да се защитят, но не могат сами да решат проблема с инфлацията. Той допълни, че е конституционно и морално задължение на косовските институции да създадат икономически стабилна среда, в която гражданите не са задължени просто да оцеляват, а в която те да могат да живеят и да вървят напред.

Косовското правителство в оставка не отговори на въпросите на Радио Свободна Европа дали обмисля облекчения във връзка с този проблем, отбелязва медията.

По-рано длъжностни лица в него заявиха, че Косово има свободна пазарна икономика и че неговите институции не могат да контролират движението на цените.

На няколко пъти правителството отдели средства за субсидии, като например за електроенергия или за ефективно отоплително оборудване.

На фона на по-високите цени на основни продукти, цената на електроенергията също е поскъпнала, отбелязва новинарската агенция "Економия онлайн". Цената на тока скочи с 16 процента през април тази година след решение на Службата на енергийния регулатор (ZRRE) на Косово.

Теута Халими казва пред РСЕ, че решението на проблема е увеличение на заплатите.

"Цените на продуктите са еднакви с тези на европейския пазар, така че и заплатите трябва да бъдат на нивото на европейските заплати – над 1000 евро", казва тя.