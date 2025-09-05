КНА: Външният министър на Египет подкрепя решение на кипърския въпрос съгласно международното право и резолюциите на Съвета за сигурност на ООН

Министърът на външните работи на Египет Бадр Абделати каза, че Египет напълно подкрепя уреждането на кипърския въпрос в съответствие с международното право и при пълно зачитане на резолюциите на Съвета за сигурност, отбелязвайки, че това е от голямо значение за деескалацията в региона. Абделати направи това изявление пред медиите след среща с министъра на външните работи на Кипър Константинос Комбос днес в Никозия, предаде за БТА кипърската агенция КНА.

„Стремим се да изградим мостове на сътрудничество и да увеличим максимално използването на природните ресурси в Източното Средиземноморие и да служим на потенциалните интереси на всички народи в региона, основани на зачитане на международното право“, каза Абделати.

Египетският външен министър каза още, че ще предаде на президента на Република Кипър Никос Христодулидис послание за приятелство, послание за подкрепа и послание за сътрудничество от президента Абдел Фатах ас Сиси.

Кипърският министър на външните работи Константинос Комбос благодари на египетския си колега за принципната позиция на Египет и подкрепата му по кипърския въпрос, отбелязвайки отличните двустранни отношения и необходимостта от бързо прилагане на постигнатото между двете страни.

„Искам още веднъж да изразя дълбоката си благодарност към Египет за неговата принципна и подкрепяща позиция, основана на международното право, и искам да уверя, че оставаме напълно ангажирани с възобновяването на смислени и съществени преговори, в съответствие с рамката на Съвета за сигурност на ООН. За нас това е единствената и изключителна основа за всякакви разговори занапред“, каза Комбос.

Кипър е разделен от 1974 г., когато Турция нахлу и окупира северната трета на острова. Поредицата кръгове мирни преговори, водени от ООН, досега не са довели до резултат. Последният кръг от преговори през юли 2017 г. в швейцарския курорт Кран Монтана завърши безрезултатно.

И двамата министри споменаха отличните двустранни отношения, отбелязвайки историческите, културните и политическите връзки и общите ценности като например зачитането на върховенството на закона и международното право.

Комбос също благодари на Египет за приноса на страната в отговор на искането на Кипър за помощ по време на неотдавнашните горски пожари.

Абделати спомена значението, което Египет отдава на засилването на сътрудничеството с Кипър във всички области като инвестиции, туризъм, технологии, енергетика, миграция, развитие на бизнеса и сигурност.

