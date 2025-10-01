Осимен: „Победихме много силен отбор, дадохме всичко от себе си“

Нападателят на Галатасарай Виктор Осимен говори след победата с 1:0 над Ливърпул във втория кръг от Шампионската лига.

„Победихме много силен отбор, дадохме всичко от себе си. Като играч на мача съм много щастлив, но това е успех на целия отбор, включително на нашия треньор Окан Бурук“, цитира пресслужбата на УЕФА думите на Осимен.

Галатасарай е 18-ти в класирането с три точки. Ливърпул е 16-ти също с толкова.

В третия кръг Галатасарай приема Бодьо/Глимт, докато Ливърпул ще има визита срещу Айнтрахт Франкфурт. И двата мача ще се играят на 22 октомври.