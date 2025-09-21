Подробно търсене

Аталанта стигна до класически успех при визитата си на Торино

Боян Денчев
снимка: АР, Marco Alpozzi
Торино,  
21.09.2025 18:17
 (БТА)

Аталанта победи с 3:0 като гост Торино в среща от четвъртия кръг на италианската Серия А. И трите гола за състава от Бергамо паднаха през първото полувреме. Черногорският нападател Никола Кръстович се разписа на два пъти, а Сюлеймана прати веднъж топката в мрежата на Торино. Домакините имаха шанс за почетен гол през втората част, но Дуван Сапата пропусна дузпа.

В друга среща Кремонезе и Парма завършиха наравно 0:0.



Първенство на Италия по футбол, срещи от четвъртия кръг: 

Лацио - Рома            0:1
Кремонезе – Парма	0:0
Торино – Аталанта	0:3

по-късно днес:
Фиорентина - Комо
Интер - Сасуоло 

от събота:
Болоня - Дженоа       2:1
Верона - Ювентус      1:1
Удинезе - Милан       0:3

от петък:
Лече - Каляри         1:2 

в понеделник:
Наполи - Пиза 

Отборът на Ювентус е начело във временното класиране с 10 точки, пред Наполи, Милан и Рома по 9, Аталанта и Кремонезе с по 8, следват съставите на Удинезе и Каляри с по 7, Болоня  6 и др.

/БД/

