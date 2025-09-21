Аталанта стигна до класически успех при визитата си на Торино

Аталанта победи с 3:0 като гост Торино в среща от четвъртия кръг на италианската Серия А. И трите гола за състава от Бергамо паднаха през първото полувреме. Черногорският нападател Никола Кръстович се разписа на два пъти, а Сюлеймана прати веднъж топката в мрежата на Торино. Домакините имаха шанс за почетен гол през втората част, но Дуван Сапата пропусна дузпа.

В друга среща Кремонезе и Парма завършиха наравно 0:0.





Първенство на Италия по футбол, срещи от четвъртия кръг: Лацио - Рома 0:1 Кремонезе – Парма 0:0 Торино – Аталанта 0:3 по-късно днес: Фиорентина - Комо Интер - Сасуоло от събота: Болоня - Дженоа 2:1 Верона - Ювентус 1:1 Удинезе - Милан 0:3 от петък: Лече - Каляри 1:2 в понеделник: Наполи - Пиза Отборът на Ювентус е начело във временното класиране с 10 точки, пред Наполи, Милан и Рома по 9, Аталанта и Кремонезе с по 8, следват съставите на Удинезе и Каляри с по 7, Болоня 6 и др.