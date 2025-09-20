Жоао Невеш ще пропусне дербито срещу Марсилия

Подробно търсене

AP Photo/Denes Erdos
20.09.2025 09:26
Полузащитникът на ПСЖ Жоао Невеш няма да може да играе в мача от 5-ия кръг на френското първенство срещу Марсилия, съобщи RMC Sport.

20-годишният португалски  национал, който получи контузия на лявото подколянно сухожилие в мача от 1-ви кръг на Шампионската лига срещу Аталанта, ще продължи лечението си до следващата седмица.

Голямото дерби на френския футбол между Марсилия и ПСЖ ще се проведе в неделя.

