Жоао Невеш ще пропусне дербито срещу Марсилия

Полузащитникът на ПСЖ Жоао Невеш няма да може да играе в мача от 5-ия кръг на френското първенство срещу Марсилия, съобщи RMC Sport.

20-годишният португалски национал, който получи контузия на лявото подколянно сухожилие в мача от 1-ви кръг на Шампионската лига срещу Аталанта, ще продължи лечението си до следващата седмица.

Голямото дерби на френския футбол между Марсилия и ПСЖ ще се проведе в неделя.