Лион победи Анже и се изравни с ПСЖ на върха във френската Лига 1
Отборът на Олимпик Лион победи Анже с 1:0 в среща от 5-ия кръг на френската Лига 1.
Танер Тесман вкара единствения гол в 65-ата минута и донесе ценните три точки на Лион.
С успеха Лион събра 10 точки в актива си и се изравни на върха с лидера и шампиона Пари Сен Жермен, който в неделя гостува на големия си съперник Олимпик Марсилия.
Анже остава на 12-о място с 5 точки.
Първенство на Франция по футбол, срещи от петия кръг:
Олимпик Лион - Анже - 1:0
днес играят:
Нант - Рен
Брест - Ница
Ланс - Лил
в неделя:
ФК Париж - Страсбург
Оксер - Тулуза
Льо Авър - Лориен
Монако - Мец
Олимпик Марсилия - Пари Сен Жермен
В класирането начело е Пари Сен Жермен с 12 точки, следван от Лион също 12, Лил 10, Монако и Страсбург по 9 и др.
