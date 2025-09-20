Лион победи Анже и се изравни с ПСЖ на върха във френската Лига 1

Отборът на Олимпик Лион победи Анже с 1:0 в среща от 5-ия кръг на френската Лига 1.

Танер Тесман вкара единствения гол в 65-ата минута и донесе ценните три точки на Лион.

С успеха Лион събра 10 точки в актива си и се изравни на върха с лидера и шампиона Пари Сен Жермен, който в неделя гостува на големия си съперник Олимпик Марсилия.

Анже остава на 12-о място с 5 точки.

Първенство на Франция по футбол, срещи от петия кръг:

Олимпик Лион - Анже - 1:0

днес играят:

Нант - Рен

Брест - Ница

Ланс - Лил

в неделя:

ФК Париж - Страсбург

Оксер - Тулуза

Льо Авър - Лориен

Монако - Мец

Олимпик Марсилия - Пари Сен Жермен

В класирането начело е Пари Сен Жермен с 12 точки, следван от Лион също 12, Лил 10, Монако и Страсбург по 9 и др.