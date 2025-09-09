Изпълнителният директор на Тотнъм заяви категорично, че клубът от Лондон не се продава

Изпълнителният директор на Тотнъм Винай Венкатешам подчерта страстта, амбицията и "твърдата подкрепа" на семейство Луис, докато клубът навлиза в ерата след Даниел Леви, предаде ДПА.

В позиция на борда на клуба се заявява твърдо, че собствениците нямат намерение да продават Тотнъм, въпреки интереса от страна на Аманда Стейвли, като се подчертава, че бордът "недвусмислено е отхвърлил" две запитвания за продажбата на "шпорите".

Леви напуска поста си на изпълнителен председател миналия четвъртък, след като бе поканен за напусне позицията, която заема от 2001, от мажоритарните собственици от ENIC, който е собственост на тръста на семейство Луис.

"Семейство Луис е напълно ясно", заяви Венкатешам пред вътрешен медиен канал на клуба. "Те усещат, че ангажиментът им към Тотнъм като дългосрочен. Те виждат това като развитие през поколения. Направихме изявление, което е недвусмислено ясно, че Тотнъм Хотспър не се продава", добави той.

25-годишният престой на Леви в клуба приключи, след като през миналия сезон Тотнъм завърши на 17-о място, сложи край на 17-о годишно чакане за трофей, но записа и най-лошия си финал във Висшата лига. Под негово ръководство клубът направи много сериозни инвестиции в инфраструктурата, които включват и строежа та новия стадион с капацитет от 60 000 места, както и подновяване на тренировъчната база.

Ванкенташ заяви, че приемствеността, която включва позицията на члена на борда Питър Чарингтън като неизпълнителен председател е в търсене на надграждането на успеха на отбора в Лига Европа.

"Клубът е добре организиран за прехода. Имаме много силен ръководен екип", смята той.

"Това е нова ера за клуба, под ново ръководство, напълно подкрепяно от мажоритарните собственици от семейство Луис. Ние сме оптимисти и амбицирани за бъдещето" Видяхме каква е следващата стъпка през май в Билбао", се казва още в позицията.

"Но като всичките 20 клуба от Висшата лига и ние имаме нужда да сме сигурни, че се спазват правилата за финансов феърплей. Това означава, че трябва да продължим да растем като приходи, трябва да развиваме играчите от школата и тези, които купуваме. Трябва да сме сигурни, че взимаме правилните решения", каза още Венкатешам.