Пожарът в петролна рафинерия в руския град Кириши, пламнал след атака с дрон, е потушен, съобщи губернаторът

Пожарът в нефтопреработвателния завод в Кириши в Северозападна Русия, избухнал в резултат на паднали отломки от свален дрон, е потушен, съобщи губернаторът на Ленинградска област Александър Дрозденко, цитиран от Ройтерс.

Дрозденко каза, че няма пострадали.

Рафинерия "Киришинефтеоргсинтез" на компания "Сургутнефтегаз" е една от двете най-големи рафинерии в Русия. Тя преработва около 17,7 милиона тона руски суров петрол годишно (355 000 барела дневно) или 6,4% от общото количество в страната.

Средствата за противовъздушна отбрана (ПВО) унищожиха три украински дрона в района на град Кириши, заяви Дрозденко, цитиран от ТАСС..