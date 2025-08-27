Подробно търсене

Торино възнамерява да привлече халфа на Рома Балданци
27.08.2025 11:09
Елитният италиански отбор Торино се интересува от халфа на Рома Томазо Балданци, съобщава SportMediaset.

Според източника, старши треньорът на римляните Джан Пиеро Гасперини няма да разчита на 22-годишния италианец в състава и е склонен да го даде под наем до края на сезона. Удинезе също е проявил интерес към играча.

През сезон 2024/25 Балданци отбеляза 2 гола и направи 2 асистенции в 41 мача във всички турнири. Договорът му с Рома е до 30 юни 2028 г.

