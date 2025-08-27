Торино възнамерява да привлече халфа на Рома Балданци

Елитният италиански отбор Торино се интересува от халфа на Рома Томазо Балданци, съобщава SportMediaset.

Според източника, старши треньорът на римляните Джан Пиеро Гасперини няма да разчита на 22-годишния италианец в състава и е склонен да го даде под наем до края на сезона. Удинезе също е проявил интерес към играча.

През сезон 2024/25 Балданци отбеляза 2 гола и направи 2 асистенции в 41 мача във всички турнири. Договорът му с Рома е до 30 юни 2028 г.