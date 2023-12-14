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Бароан и Николов завършиха годината начело при голмайсторите на efbet Лига

Ивайло Георгиев
Бароан и Николов завършиха годината начело при голмайсторите на efbet Лига
Бароан и Николов завършиха годината начело при голмайсторите на efbet Лига
Снимка: БТА
София,  
14.12.2023 20:08
 (БТА)

Класиране при голмайсторите в Първа лига след отложения мач от 18-ия кръг между ЦСКА 1948 и Арда:

8 гола: Антоан Бароан (Ботев Пловдив)
            Георги Николов (Хебър Пз)

7 гола: Джовани Бариани (Локомотив Пловдив)
            Джовани Маркес (Локомотив Пловдив)
            Дюкенс Назон (ЦСКА-София)
            Атанас Илиев (Черно море)

6 гола: Преслав Боруков (Арда)
            Ивелин Попов (Ботев Пловдив)
            Александър Колев (Крумовград)
            Бърнард Текпетей (Лудогорец)
            Якуб Пьотровски (Лудогорец)
            Ивайло Чочев (ЦСКА 1948)

5 гола: Вини Трибуле (Берое)
            Мартин Секулич (Ботев Пловдив)
            Квадво Дуа (Лудогорец)
            Руан Круз (Лудогорец)
            Рикардиньо (Левски)
            Джавад Ел Джемили (Левски)
            Педриньо (ЦСКА 1948)
            Джонатан Линдсет (ЦСКА-София)
            Алекс Фернандес (Черно море)

/ГК/

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