Бароан и Николов завършиха годината начело при голмайсторите на efbet Лига

site.btaБароан и Николов завършиха годината начело при голмайсторите на efbet Лига
Класиране при голмайсторите в Първа лига след отложения мач от 18-ия кръг между ЦСКА 1948 и Арда:
8 гола: Антоан Бароан (Ботев Пловдив)
Георги Николов (Хебър Пз)
7 гола: Джовани Бариани (Локомотив Пловдив)
Джовани Маркес (Локомотив Пловдив)
Дюкенс Назон (ЦСКА-София)
Атанас Илиев (Черно море)
6 гола: Преслав Боруков (Арда)
Ивелин Попов (Ботев Пловдив)
Александър Колев (Крумовград)
Бърнард Текпетей (Лудогорец)
Якуб Пьотровски (Лудогорец)
Ивайло Чочев (ЦСКА 1948)
5 гола: Вини Трибуле (Берое)
Мартин Секулич (Ботев Пловдив)
Квадво Дуа (Лудогорец)
Руан Круз (Лудогорец)
Рикардиньо (Левски)
Джавад Ел Джемили (Левски)
Педриньо (ЦСКА 1948)
Джонатан Линдсет (ЦСКА-София)
Алекс Фернандес (Черно море)
/ГК/
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