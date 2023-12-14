Бароан и Николов завършиха годината начело при голмайсторите на efbet Лига

Арда изигра мача с ЦСКА 1948 със страх и това е причина за поражението с 0:1 в отложен мач от 18-ия кръг на българскта футболна efbet Лига, заяви треньорът на отбора Александър Тунчев в интервю за Диема Спорт. "Играхме със страх и не мога да си