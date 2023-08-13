Левски постигна минимална победа над Ботев (Враца) в края

Първенство на България по футбол, срещи от 5-ия кръг на efbet Лига:

Левски - Ботев (Враца) 1:0 (0:0)

Голмайстор: 1:0 Преслав Бачев 83

по-късно днес:

Лудогорец - ЦСКА-София



утре от 19:00 часа:

Етър - Берое

От 21:15 часа:

Крумовград - ЦСКА 1948 (София)

от събота:

Хебър 1918 (Пазарджик) - Ботев (Пловдив) 1:0 (0:0)

Голмайстор: Ангел Бастунов 48

Пропусната дузпа: Мартин Секулич (Ботев Пловдив) - 30-а минута

Червен картон: Джеймс Ето'о (Ботев Пловдив) - 82-а минута

Славия - Черно море (Варна) 1:5 (1:2)

Голмайстори: 0:1 Матеус Машадо 4, 0:2 Матеус Машадо 22, 1:2 Пабло Гарсия 37-автогол,

1:3 Пабло Гарсия 62-дузпа, 1:4 Алекс Фернандес 90+1, 1:5 Исмаил Иса 90+5

червен картон: Иван Минчев (Славия) - 88-а минута

от петък:

Арда - Локомотив (София) 1:0 (1:0)

голмайстор: 1:0 Лъчезар Котев 21

червен картон: Лука Иванов (Локомотив) - 85-а минута

Пирин - Локомотив (Пловдив) 0:1 (0:0)

голмайстор: 0:1 Джовани Бариани 71-дузпа

червен картон: Мартин Бачев (Пирин) - 21-а минута

Класиране: 1. Черно море 5 4 1 0 14:6 13 2. Локомотив (Пловдив) 5 4 1 0 12:4 13 3. Левски 5 3 0 2 12:6 9 4. Берое 4 3 0 1 5:2 9 5. Хебър 5 2 2 1 3:2 8 6. ЦСКА 1948 3 2 1 0 6:2 7 7. Арда 4 2 1 1 6:4 7 8. Лудогорец 3 2 0 1 11:3 6 9. Локомотив (София) 5 2 0 3 5:11 6 10. ЦСКА-София 4 1 2 0 2:1 5 11. Славия 4 1 1 2 3:8 4 12. Крумовград 4 1 0 3 4:7 3 13. Ботев (Враца) 5 1 0 4 2:11 3 14. Ботев (Пловдив) 5 0 2 3 2:7 2 15. Пирин 5 0 1 4 1:8 1 16. Етър 3 0 0 3 1:8 0