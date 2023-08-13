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Левски постигна минимална победа над Ботев (Враца) в края

Христо Бонински
Левски постигна минимална победа над Ботев (Враца) в края
Левски постигна минимална победа над Ботев (Враца) в края
Снимка: БТА
София,  
13.08.2023 20:39
 (БТА)

Първенство на България по футбол, срещи от 5-ия кръг на efbet Лига:

Левски - Ботев (Враца) 1:0 (0:0)
Голмайстор: 1:0 Преслав Бачев 83

по-късно днес:
Лудогорец - ЦСКА-София


утре от 19:00 часа:
Етър - Берое

От 21:15 часа:
Крумовград - ЦСКА 1948 (София)

от събота:
Хебър 1918 (Пазарджик) - Ботев (Пловдив)    1:0 (0:0)
Голмайстор: Ангел Бастунов 48
Пропусната дузпа: Мартин Секулич (Ботев Пловдив) - 30-а минута
Червен картон: Джеймс Ето'о (Ботев Пловдив) - 82-а минута

Славия - Черно море (Варна)                 1:5 (1:2)
Голмайстори: 0:1 Матеус Машадо 4, 0:2 Матеус Машадо 22, 1:2 Пабло Гарсия 37-автогол,
1:3 Пабло Гарсия 62-дузпа, 1:4 Алекс Фернандес 90+1, 1:5 Исмаил Иса 90+5
червен картон: Иван Минчев (Славия) - 88-а минута

от петък:
Арда - Локомотив (София)         1:0 (1:0)
голмайстор: 1:0 Лъчезар Котев 21
червен картон: Лука Иванов (Локомотив) - 85-а минута

Пирин - Локомотив (Пловдив)      0:1 (0:0)
голмайстор: 0:1 Джовани Бариани 71-дузпа
червен картон: Мартин Бачев (Пирин) - 21-а минута

  

  Класиране:
1. Черно море           5   4   1   0   14:6   13
2. Локомотив (Пловдив)  5   4   1   0   12:4   13
3. Левски               5   3   0   2   12:6   9
4. Берое                4   3   0   1   5:2    9
5. Хебър                5   2   2   1   3:2    8
6. ЦСКА 1948            3   2   1   0   6:2    7
7. Арда                 4   2   1   1   6:4    7
8. Лудогорец            3   2   0   1   11:3   6
9. Локомотив (София)    5   2   0   3   5:11   6
10. ЦСКА-София          4   1   2   0   2:1    5
11. Славия              4   1   1   2   3:8    4
12. Крумовград          4   1   0   3   4:7    3
13. Ботев (Враца)       5   1   0   4   2:11   3
14. Ботев (Пловдив)     5   0   2   3   2:7    2
15. Пирин               5   0   1   4   1:8    1
16. Етър                3   0   0   3   1:8    0  

/ХБ/

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