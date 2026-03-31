Велислав Вуцов бе назначен за треньор на Миньор Перник

Боян Денчев
снимка: БТА
Перник,  
31.03.2026 22:39
 (БТА)

Велислав Вуцов е новият страши треньор на Миньор Перник. Опитният специалист заменя на поста напусналия по семейни причини преди два дни Владимир Манчев.

Вуцов е добре познат в Перник от периода си като футболист. През 1991 година той носи „жълто-черната“ фланелка, след което заминава да играе в Испания. Част от „чуковете“ е и големият му син Петър.

В щаба му се включва Иван Танчовски, който ще бъде помощник треньор на Миньор. Той е работил с Вили Вуцов в Крумовград и Хебър (Пазарджик).

Тандемът днес проведе първа тренировка, а в петък ще изведе тима срещу един от скорошните тимове, ръководени от Вуцов – Янтра (Габрово).

След „ковачите“ Вуцов работи и в Хебър в края на миналия сезон.

„Пожелаваме успех на Весилав Вуцов и победа в дебюта му срещу Янтра!“, написаха от ръководството на Миньор.

/БД/

