Инфантино: "Иран ще бъде на Мондиала"

Президентът на ФИФА Джани Инфантино обяви, че Иран ще вземе участие на Световното първенство и ще играе двубоите си в САЩ, както е по програма. Новината беше обявена от него в Анталия, където той изгледа контролата на тима срещу Коста Рика (5:0).

„Иран ще бъде на Мондиала. Ние сме тук за това. Поздравяваме ги, защото са много силен отбор. Много съм щастлив“, заяви Инфантино.

По време на престоя си Инфантино обясни, че е разговарял с футболистите и треньорския щаб на иранците, като е подчертал, че срещите ще се проведат според предварително изтегления жребий. „Видях отбора, говорих с играчите, със селекционера, така че всичко е наред“, увери той, цитиран от ДПА.

Преди да направи своето съобщение, президентът на ФИФА разговаря с местни официални лица по време на приятелския мач с Коста Рика. На официалната отборна снимка иранският тим позира със снимки на жертви от бомбардировка над училище в Минаб.