Испания не успя да победи Египет в контрола ръководена от Георги Кабаков

Испания и Египет завършиха 0:0 в контролна среща, която бе ръководена от Георги Кабаков. Българският рефер показа червен картон на защитника на африканците Хамди Фати в 84-тата, но и така „ла фурия“ не стигна до успех.

Това беше предпоследна проверка за иберийците преди старта на Мондиала, като им остава единствено да срещнат Перу на 8 юни. Египет също намери място на световните финали.

Испанците излязоха с 10 различни титуляри в сравнение с проверката срещу Сърбия (3:0) преди дни, като единствен Ламин Ямал беше запазил мястото си в стартовия тим. Селекционерът Луис де ла Фуенте спази обещанието си да не претоварва таланта на Барселона и затова го замени още на почивката.

Испания създаде куп положения, но не успя да намери път към мрежата на своя съперник.