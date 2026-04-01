Подробно търсене

Испания не успя да победи Египет в контрола ръководена от Георги Кабаков

Боян Денчев
снимка: АР, Joan Monfort
Барселона,  
01.04.2026 01:07
 (БТА)

Испания и Египет завършиха 0:0 в контролна среща, която бе ръководена от Георги Кабаков. Българският рефер показа червен картон на защитника на африканците Хамди Фати в 84-тата, но и така „ла фурия“ не стигна до успех.

Това беше предпоследна проверка за иберийците преди старта на Мондиала, като им остава единствено да срещнат Перу на 8 юни. Египет също намери място на световните финали.

Испанците излязоха с 10 различни титуляри в сравнение с проверката срещу Сърбия (3:0) преди дни, като единствен Ламин Ямал беше запазил мястото си в стартовия тим. Селекционерът Луис де ла Фуенте спази обещанието си да не претоварва таланта на Барселона и затова го замени още на почивката. 

Испания създаде куп положения, но не успя да намери път към мрежата на своя съперник.

/БД/

В допълнение

Избиране на снимки

Моля потвърдете избраните снимки. Това действие не е свързано с плащане. Ако продължите, избраните снимки ще бъдат извадени от баланса на вашите активни абонаментни пакети.

Изтегляне на снимки

Моля потвърдете изтеглянето на избраните снимката/ите

Потвърждение

Моля потвърдете купуването на избраната новина

Към 02:23 на 01.04.2026 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация