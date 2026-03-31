МИНА: „Уиз Еър“ откри своя база в Подгорица

Унгарската нискотарифна авиокомпания „Уиз Еър“ (Wizz Air) откри своя база на летище Подгорица, изпращайки силно послание за доверие към страната, каза черногорският премиер Милойко Спаич, предаде агенция „МИНА“.

Той отбеляза, че „Уиз Еър“ е втората авиокомпания след „Еър Монтенегро“ (Air Montenegro) с база в Черна гора.

„Това е и продължение на политиката, която насърчихме заедно с нашите европейски партньори, когато заявихме, че целта е да свържем Черна гора по-силно с Европейския съюз и останалата част от Европа. Това е първата голяма стъпка“, каза Спаич на официалната церемония вчера за откриването на базата на компанията на летище Подгорица.

Според него откриването на 17 нови маршрута ще допринесе за увеличаване на броя на туристите, като същевременно ще създаде важни възможности за бизнеса и гражданите.

Изпълнителният директор на Летищата на Черна гора Роко Толич каза, че това е много важен ден, както и повратна точка в дейността и амбиция, която сега се превръща в реалност.

Той благодари на премиера Милойко Спаич за прякото му участие в преговорите, които продължиха две години.

Директорът на „Уиз Еър“ Роланд Тишнер каза, че събитието е важен етап както за „Уиз Еър“, така и за Черна гора.

„Ще разположим тук два от най-модерните си самолети „Еърбъс A321нео“, като първият още сега, а вторият - през юни“, каза Тишнер.

Той добави, че 17 нови маршрута ще свържат Подгорица с големи европейски градове като Париж, Рим, Барселона и Хамбург.

„Общо ще обслужваме 24 маршрута до 13 държави. За жителите на Черна гора това означава повече възможности за пътуване, по-достъпни цени и по-силна свързаност с Европа“, каза Тишнер.

